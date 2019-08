Lukijalta: Kotihoidossa ei ole enää säästettävää

"Sotella budjetit paukkuu joka vuosi olisiko aika miettiä todellisia säästöjä? "

Otan kirjoituksessani kantaa useaan Koti-Kajaanissa viime viikkoina käytyihin keskusteluihin ja kannanottoihin. Kajaanin kaupunginvaltuutettu Pasi Kilpeläinen (ps.) kertoi, että kotihoidossa sairaanhoitaja ei osallistu hoivatyöhön. Hän on väitteessään väärässä. Jos kyse on kotihoidon säännöllisestä asiakkaasta, sairaanhoitaja automaattisesti ottaa myös hoivakäynnin, jos suinkin vain pystyy. Eli jos tehtäväni on verikoe, haavanhoito, injektiot, muistitesti, lääkehoito tai monen monta muuta asiaa, kuuluu siihen myös hoivatyö. Ilmoitamme edellisenä päivänä työnjakajille, kenen asiakkaiden hoivatyö tehdään samalla. Tai sitten aamulla ilmoitamme asiasta hoitajalle. Käyntiin voi kuulua puuronkeitto, lääkkeiden antamista, vaipan vaihtoa ja aamupesuja (voin sanoa, että vaipan sisältö on pienin ja vähäisin asia, jota kammoksumme. Ihmisten kodeissa tulee vastaan kaikenlaista). Sairaanhoitajalla voi olla myös tilapäisiä asiakkaita (asiakas tarvitsee kerran tai muutaman jotain hoitotoimenpidettä, mutta hän ei ole muuten kotihoidon asiakas.)

Olipa kyseessä säännöllinen tai ei-säännöllinen asiakas, sairaanhoitajan on mietittävä työpäivänsä kulkua. Siihen vaikuttaa moni asia: esimerkiksi, odottaako asiakas paastossa verikokeita tai onko hän diabeetikko, jonka luo olisi mentävä ensimmäisenä. On mahdotonta, että sairaanhoitaja ottaisi kaikki hoivan työt. Otan esimerkkinä iäkkään ihmisen verikokeenoton: yön paasto ja huonot suonet voivat tarkoittaa jopa tunnin mittaista visiittiä. Siihen vielä erilaiset mittaukset, tutkimukset, asiakkaan voinnin kartoitus sekä asiakkaan muiden tarpeiden huomiointi mm. hygienia. Toisaalla joku hoivaa tarvitseva iäkäs moni-/muistisairas diabeetikko saattaa joutua odottelemaan pitkälle aamupäivään, jos minulla venyy edellisen kanssa. Se ei ole asiakkaalle oikein. Tuolloin on asiakkaan kannalta järkevintä, että siellä käy lähi-/perushoitaja antamassa lääkkeet, aamupalaa tai pesua hänen tarvitsemaansa aikaan. Sairaanhoitaja tulee myöhemmin kunhan ehtii, mahdollisesti jopa klo 12 aikaan.

Työpäivän kulkuun vaikuttavat myös kymmenet puhelut, joihin on reagoitava. Hoitaja saattaa pyytää neuvoa, tai yhteyttä voi ottaa omainen, apteekki tai jokin muu taho. Tässäkin pyritään tärkeysjärjestykseen samalla muistaen, että siellä joku minua jo odottaa. Tässä kohtaa kulkuani myös valvotaan työpaikalla; vain asiakkaan luona vietetty aika tilastoituu, muu on näkymätöntä aikaa.

Lähihoitajillekin opetetaan koulussa lihasinjektiot ja haavanhoitoa, verikokeiden ottoakin? Mutta. Hoivapuolella aika ei riittäisi, eikä se olisi kiireen kanssa hyvä yhdistelmä. Listat ovat jo nyt tupaten täysiä ja virheitä sattuu jatkuvasti. Syynä ei ole hoitaja, vaan kiire ja säästöt! Koko ajan olisi säästettävä, mutta kotihoidossa ei ole enää säästettävää! Toki mekin kannoimme kotihoidossa kortemme kekoon, kun tuli ohje, että kertakäyttöhanskoissa on säästettävä ja niiden käyttömäärää valvotaan ja lasketaan. Tuskin niitä hanskoja kukaan turhaan käyttää.

Päällekkäisyyksistä jos puhutaan, niin yksi hyvistä säästökohteista olisi purkaa kotihoidon asiakkaan turhat päivystys-/ ensihoitokäynnit. Kun tilanne kriisiytyy kotona, hoitaja tilaa ensihoidon ja asiakas mahdollisesti kuljetetaan päivystykseen. Päivystyksessä tehdään tarpeelliset tutkimukset tai toimenpiteet ja ohjataan terveyskeskukseen. Ennen tuota sairaanhoitaja/lähihoitaja arvioi asiakkaan tilan, ottaa verikokeita ja päätyy ratkaisuun, että asiakas tarvitsee lääkärin arviota. Päivystyksessä todetaan, että asiakas ei ole akuutissa avuntarpeessa ja ohjataan omalle terveyskeskukselle tarkempiin tutkimuksiin. Kun asiakas odottaa aikaa terveyskeskukseen, päiviä ja viikkoja, ehtii päivystyskäyntejä kertyä useita. Terveyskeskuslääkäreistä on huutava pula, aikoja ei ole. Hyvä säästökohde olisi saada kotihoitoon ikioma lääkäri maanantaista perjantaihin, joka olisi tavoitettavissa heti, ja tekisi tarvittaessa myös kotikäyntejä. Tätä on odotettu vuosia! "Lääkäreitä ei ole", mutta mitä asiaan eteen on oikeasti tehty?

Lopuksi otan kantaa kotihoidon sairaanhoitajan palkka-asiaan, joka jossain tekstissä karahti korvaani. Niin laaja-alaista työtä kuin kotihoidon sairaanhoitaja tekee, on palkka huono, eikä se ole vuosien neuvotteluissa edennyt mihinkään! Kotihoidon sairaanhoitajat ovat palkkakuopassa, tämän on todennut myös paikallinen Tehyn pääluottamusmies. Työn vaativuuden arviointi on siirtynyt useita kertoja, viimeksi sen piti olla 19.8.19, mutta henkilöstöhallinnon esteiden vuoksi se siirtyi, jälleen! Palkkaneuvottelut on käyty lähihoitajille ja esimiehille jo vuosia sitten.

Toki palkka ei ole suurin ongelma minulle tai meille, vaan työn vähäinen arvostus. Voin vannoa jokaisen kotihoidon sairaanhoitajan puolesta, että meille asiakkaat ovat tärkeitä, ja ne pienet rippeet, joista yritetään kiinni pitää, ovat vain asiakkaan edun puoltamista.

Toivon, että tämänkin kirjoituksen, ja tulevan lauseen jälkeen minulla on vielä työpaikka kotihoidon sairaanhoitajana. Vinkkinä antaisin, että mitattaisiinko kerrankin hoiva-/hoitotyön laatua, ei vain tehokkuutta? Siihen luulisi olevan ammattikorkeakouluissakin halukkaita opinnäytetyöntekijöitä, jos muutoin ei onnistu.

Hyvää syksyä!

Pia Peltoniemi