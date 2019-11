Lukijalta: Kyläkoulu on Jormuan sydän

Me Jormuan kylän asukkaat ja Jormuan koulun oppilaiden vanhemmat haluamme ottaa kantaa Jormuan koulun tulevaisuutta koskevaan keskusteluun. Jormuan koulun toiminnan jatkuminen on turvattava myös tulevaisuudessa ja sitä puoltavat hyvin monet asiat.

Koko koulun oppilasmäärä on pysynyt 50 oppilaan tuntumassa pitkän aikaa. Oppilasennuste on tasainen, koska kylälle muuttaa uusia perheitä.

Jormuan koululaisten käyttöä varten kunnostettiin kesällä 2017 Oikotie eli kevyenliikenteenväylä, joka alittaa valtatie 5:n. Tätä pitkin koululaisten on ollut helppo kulkea kouluun ja koululaiskuljetusten kustannukset saatiin aiempaa pienemmiksi. Viitostien varteen tulee myös uusi kevyenliikenteen väylä, jonka avulla monet nyt kuljetuksessa olevat oppilaat pääsisivät jatkossa pyöräillen kouluun. Jos Jormuan koulu joskus lakkaisi ja oppilaat pitäisi kuljettaa toiseen kouluun, nousisivat koulukuljetuskustannukset huomattavasti nykyisiin verrattuina, koska koulun kaikki oppilaat olisivat tällöin koulukuljetuksessa ja lähin koulu olisi huomattavasti kauempana kuin kylän keskuksena toimiva oma koulu.

Jormuan kylälle on rakennettu paljon uusia taloja ja kylälle on muuttanut lapsiperheitä. Monen lapsiperheen muuton tukena on ollut tieto toimivasta kyläkoulusta. Kylän lasten lukumäärä onkin ollut koko ajan kasvussa. Jormuan koulun toiminta on edistänyt kylän elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä huomattavasti ja yhteistyö Jormuan koulun vanhempainryhmän ja Jormuan kylä- ja asukasyhdistyksen välillä on ollut toimivaa ja hyvää.

Jormuan koulun toiminnan jatkuminen tukee Kajaanin kaupungin strategiaa kehittää niitä alueita, joilla on valmis ja toimiva kunnallistekniikka. Näin on Jormuan kylällä, sillä kylällä ovat toimivat tieverkosto sekä vesijohto- ja viemäriverkosto. Jormuan koulun säilyttäminen tukisi myös Kajaanin elinvoimapolitiikkaa, aluekehittämistä ja kaavoitusta. Jormuan kylä on houkutteleva asuinalue Oulujärven rannalla, lähellä kaupunkia, jossa on valmiiksi kaavoitettuja tontteja. Alue houkuttelee esimerkiksi lapsiperheitä, koska Jormualle muuttavat pääsevät asumaan maaseutumaisesti, eikä heidän tarvitse silti luopua muusta elämästä tai harrastuksista, koska kaupunkiin pääsee 15–20 minuutissa.

Olemme sitä mieltä, että Jormuan koulun toiminnan lakkauttaminen ei millään muotoa ole kaupungin strategian tai kouluun ja koulutiestöön tehtyjen investointien valossa järkevää. Vetoammekin teihin Kajaanin kaupungin päättäjät, että jatkatte kyliä suosivaa kehitystä antamalla Jormuan koululle toimintarauhan ja kylän lapsiperheille mahdollisuuden laittaa lapsensa toimivaan ja hyvään kyläkouluun jatkossakin.

Jormuan koulu on Kajaanin kaupungin viimeinen toimiva kyläkoulu. Jos Jormuan koulu lakkautettaisiin, mitä Kajaanin kaupungilla on silloin tarjota niille perheille, jotka haluavat asua väljästi ja laittaa lapsensa lähikouluun? Jos Jormuan koulu lakkautetaan, Kajaanin kaupungilla ei ole enää maaseutumaista asuinaluetta, jossa olisi kyläkoulu.

Jos Jormuan koulu lakkautetaan ja Jormuan koulun oppilaat kuljetetaan Kuluntalahteen, viedään aluekehittämisen edellytykset pois myös Kuluntalahdesta, mikäli Kuluntalahden koulu tulee ääriään myöten täyteen. Kuluntalahtea asuinympäristönä ei voi sen jälkeen enää kasvattaa, jos kouluun ei voida ottaa tulevaisuudessa enempää oppilaita. Myös oppilaiden kuljettaminen Paltamon kunnan puolelle Kontiomäen kouluun tulisi kalliiksi kuntarajan ylittämisen vuoksi.

On myös huomioitava, että Jormuan koulu on paljon enemmän kuin koululaisten rakastama kyläkoulu. Se on koko Jormuan kylän toiminnan keskus ja sen tiloissa toimivat lukuisat kerhot ja harrastusryhmät, muun muassa seurakunnan perhekerho, varttuneemman väen seurakuntakerho, kaupungin järjestämä leikkikerho 2–5-vuotiaille, liikunnallinen pelikerho ja seurakunnan tyttökerho.

Kajaanin kaupungin nuorisotoimi on tehnyt tiivistä yhteistyötä Jormuan koulun vanhempainryhmän kanssa jo pitkään järjestämällä Jormuan koululla muun muassa suosittuja luistelu- ja ulkoilutapahtumia sekä monipuolisia toimintapäiviä kesälomalla koululaisten iloksi.

Myös Jormuan koulun vanhempainryhmä ja Jormuan kylä- ja asukasyhdistys ry ovat järjestäneet Jormuan koulun tiloissa omia tempauksiaan ja juhlia koululaisille. Mikäli Jormuan koulu lakkautettaisiin, kaikki tämä toiminta loppuisi, koska kylällä ei olisi sen jälkeen minkäänlaisia tiloja, joissa järjestää kerhoja ja muuta virkistystoimintaa kaikenikäisille kyläläisille.

Pyydämme, että Jormuan koululle annetaan toimintarauha ja Jormuan kylän sekä Kuluntalahden asukas- ja oppilasmääriä tarkastellaan kolmen vuoden päästä uudelleen. Siten nähdään pitemmällä aikavälillä, onko lapsiluvussa tapahtunut notkahduksia vai jatkaako Jormuan kylä elinvoimaisena ja tasaisesti asukasmääräänsä kasvattavana kylänä. Samalla voidaan puntaroida, mahtuuko Kuluntalahden kouluun aidosti 50 oppilasta lisää vai käyvätkö koulun tilat sittenkin liian ahtaiksi.

Terhi Kortelainen

(puheenjohtaja, Jormuan kylä- ja asukasyhdistys ry)

Marita Kokkonen (puheenjohtaja, Jormuan koulun vanhempainryhmä)

Lea Portano (sihteeri, Jormuan kylä- ja asukasyhdistys ry ja Jormuan koulun vanhempainryhmän jäsen)