Lukijalta: Kylmäkaraisukeskuksessa hälinä ja huolet unohtuvat

"Paras paikka Kainuussa on Kajaanin avantouimareiden kylmäkaraisukeskus. Olen aina nauttinut uimisesta ja kellumisesta. Karaisukeskuksella pääsen uimaan ympäri vuoden. Talvella avannossa ei kylläkään tule hirveesti uitua, mutta pääsen luonnon veteen kuitenkin. Kylmä vesi rentouttaa. Käynnin jälkeen päässäni soi usein Riki Sorsan kappale " huuhdon huoleni jokeen taas kerran, sen viileys mua rauhoittaa ". Laiturilla istuminen ja joelle katselu rentouttavat myös.

Käyn Karaisukeskuksella yleensä saunapäivinä eli tiistaisin, torstaisin ja/tai sunnuntaisin. Saunassa on suuri maisemaikkuna, tietenkin joelle päin. Siinä lauteilla istuessa mieli lepää. Olen saanut avantouimareista paljon uusia tuttuja. Tunnelma saunassa on lämmin, heh heh. Olemme monesti nauraneet, että Karaisukeskuksen sauna on varsinainen somesauna. Siellä keskustellaan aina ajankohtaisista asioista ja toki paljon muustakin. Vaihdetaan kuulumisia, kerrotaan matkakokemuksia, mietitään mitä syötäisiin. Joskus ihmetellään, kun jotakuta uimaria ei ole näkynyt vähään aikaan, ja aina joku tietää kertoa, että hän on matkoilla, on ollut leikkauksessa jne…

Yhdellä uintikerralla käyn "kolmen pysähdyksen taktiikalla" eli uimaan-saunaan-uimaan-saunaan-uimaan. Viimeisenä haluan käydä joessa, niin jää hyvä viileä päälle.

Tykkään käydä uimassa illalla. Laitan yöpuvun jo Karaisukeskuksella päälle, niin kotona ei tarvitse kuin syödä iltapala ja mennä nukkumaan. Avantouinti rentouttaa niin hyvin, että joskus tuntuu, että pitäisi soittaa Manneliini hinaamaan minut kotiin sieltä. Se olo on ihana, ja yöunet ovat rauhalliset. Joskus sitä tulee ihmeteltyä, miten meillä on noin mahtava paikka keskellä kaupunkia. Karaisukeskuksen oven sisäpuolella kaupungin hälinä, huolet ja murheet unohtuvat.

Saunan lauteilla istumme kaikki tasavertaisina samalla tasolla.

Työskentelen Karaisukeskuksen vieressä olevassa Onnela-kodissa ja kesäisin tulee käytyä uimassa ennen ja jälkeen työvuorojenkin. Joskus on mukava käydä ennen yövuoroa kylmässä vedessä, silloin se virkistää ja antaa energiaa valvoa. Kesällä Karaisukeskuksella on käytössä kylmävesiallas, johon tulee vesi syvältä maan sisältä ja on 8-12 asteista. Meillä on työpaikkaetuna helteellä käydä kesken työpäivänkin pulahtamassa jokeen tai liottamassa jalkoja kylmäaltaassa. Se jos mikä auttaa helteellä jaksamaan hoitotyössä.

Kun kylmäaltaan jälkeen menee jokeen, niin jokivesi on kuin mummon mehua, kuten 5-vuotias poikamme viime kesänä totesi. Kesällä poikamme on usein mukana Karaisukeskuksella, mutta talvella se on minun harrastus. Silloin kun odotin poikaamme, kävin koko raskausajan aktiivisesti uimassa ja tuntuu, että koko porukka seurasi mahani kasvua. Loppuraskaudessa minusta otettiin kelluntakuvia ison mahan kanssa.

Illalla laiturilla istuessa mietimme miltähän vauva näyttää, ja onkohan hänellä hiuksia. Seuraavana aamuna kello 10 jo tiesimme, että hänellä oli paksu musta tukka. Äitini ja siskoni vei heti tiedon Karaisukeskukselle, ja sain sieltä kortin, jossa oli paljon onnitteluja. Avantouinti on matalankynnyksen toimintaa ja suosittelen sitä lämpimästi.

Karaisukeskus on paikkani virkistyä, rentoutua, palautua ja pitää mielenterveys kunnossa. Kun joku asia painaa mieltä, niin avannossa käynnin jälkeen se tuntuu jo kevyemmältä.

Tiedän, että monet ovat saaneet avannossa käymisestä myös apua kipujen hoitoon. Karaisukeskuksella voi käydä jäsenmaksulla ympäri vuoden tai kertamaksulla."

Anna Kärkkäinen

Kuka? Anna Kärkkäinen Ikä: 38 Kotikunta: Kajaani Mistä tunnetaan: Vuoden 2018 positiivisin kainuulainen, Onnela-kodin työntekijä Suhde Kainuuseen: Koko ikäni olen asunut Kainuussa ja sukujuureni ovat Karjalan lisäksi täältä Kainuusta. Isovanhempani ovat olleet yrittäjinä Kainuussa. Täällä on hyvä olla.

Mikä on Kainuun paras paikka?