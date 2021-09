Lukijalta: Moottoripaja valmisteilla Vuolijoen nuorille

Vuolijoen maaseutuyhdistyksen projektipäällikkö Maria Helo vihjaa Vuolijoen entiseen jäteveden puhdistamoon rakenteilla olevasta moottoripajasta nuorille. "OulujärviLeader on tukenut puhdistamon muuttamista nuorten moottoripajaksi. Lisäksi Vuolijoen Maaseutuyhdistys kunnostaa hankkimaansa tilaa omalla rahalla ja talkoilla", Maria Helo kertoo, ja antaa kiitokset myötämielisestä suhtautumisesta ideaan Vuolijoen maaseutuyhdistyksen puheenjohtajalle Veikko Haatajalle .

Haataja kertoo, että yhdistyksellä on hyvää tahtoa ja halua saada paikkakunnan nuorille järkevää toimintaa.

"Yhdistyksessä on tehty tähän mennessä jo yli 100 talkootuntia parinsadan neliön pajatilan kunnostamiseksi. Osa tunneista on ollut konetunteja", Veikko Haataja selvittää.

Vapaaehtoinen talkooaktiivi Jarmo Härmä vakuuttaa, että moottoripajatoiminnalla ei haluta hankaloittaa paikallisten yritysten liiketoimintaa ja yritykset ovatkin ilmaisseet hyväksyvänsä jätevedenpuhdistamosta nuorten moottoripajan. Jäteveden puhdistamolaitos on lähellä kirkonkylän keskustaa ja lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 300 metrin päässä puhdistamolta, joten paikka on ihanteellinen nuorten harrastustilaksi.

"Rakennuksessa on tehty sähkötöitä ja uudistettu lämmitystä sekä remontoitu hallin puolta. Harrastustilan tulee myös täyttää ympäristökriteerit ennen aloitusta, minkä takia esimerkiksi hallin lattia piti uusia", Jarmo Härmä kertoo.

Härmä jäi toukokuun alussa eläkkeelle ja on aktiivisesti osallistunut entiseen työpaikkaansa kuuluvan rakennuksen uuden elämän mahdollistamiseen.

"Tulin vuonna 1985 puhdistamonhoitajaksi tähän taloon ja rakennus oli silloin aivan uusi. Nykyään Vuolijoen kirkonkylän ja Otanmäen taajaman jätevedet menevät Otanmäki-Kajaani siirtoviemärin kautta Peuraniemen puhdistamolle. Ennen rakennuksen uusiokäyttöä sen piti kuitenkin olla muutamia vuosia tyhjänä, ennen kuin sitä saa käyttää uudelleen", Härmä kertoo.

"Vuolijoelle tulee alussa lähinnä mopojen rassaamiseen sopivia tiloja ja siihen nämä entisen jätelaitoksen tilat monttuineen ovat erinomaiset. Täällä on myös kahvi- ja sosiaalitilat suihkuineen. Lukittavia kaappejakin löytyy", projektipäällikkö Maria Helo kertoo.

Toiminta on osallistujille maksutonta, mutta maaseutuyhdistyksessä toivotaan, ettei toiminta kuitenkaan tuottaisi tappiota. Helo kiittelee sitä, että Vuolijoen moottoripajahanke on kolmannen sektorin lisäksi ns. neljännen sektorin toimintaa, eli toiminnassa on mukana yhdistyksiin kuulumattomia henkilöitä.

Moottoripajatoiminnassa huomioidaan yleensä ympäristökasvatus, kuten kierrätys ja syntyvän jätteen lajittelu sekä jatkokäsittely, turvallisuusohjeet sekä vakuutuskysymykset. Härmä tiivistääkin, että on tärkeätä, että pajatoimintaa varten remontoitavat tilat ovat turvalliset käyttää ja kaikkia määräyksiä noudatetaan.

"Enää parit talkoot ja nosturien hankinta moottoripajaan sekä siivoustalkoot, niin sitten jo voidaan aloittaa toiminta", tuumivat Maria Helo ja Jarmo Härmä Veikko Haatajalle.

Kurssitoiminnan osa-alueita ja kokonaisuutta Vuolijoen moottoripajan osalta mietitään tulevien viikkojen aikana yhdessä ohjaajien kanssa. Keskusteluissa on virinnyt ideoita monenlaisista kursseista, joita voidaan pitää moottoripajaan remontoiduissa tiloissa, kun ne ovat valmiit. Seuraavaksi puuhaihmiset voivatkin ryhtyä suunnittelemaan yhdessä NuorisoLeaderin kanssa moposuoran rakentamista, jossa mopoilevat nuoret voisivat kokeilla mopojensa kiihtyvyyttä ja kuntoa.

Eija Huotari