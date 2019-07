Lukijalta: Päivärinteen ranta kutsuu yhä uudelleen

Kesäkuinen ilta lähestyy kello kahdeksaa ja pakkaan yhdessä ystäväni kanssa polttopuita, ruokatarvikkeita ja yöpymisvälineitä autoon. Vaikka Päivärinteen ranta sijaitseekin noin kolmen kilometrin matkan päässä kotoamme, on niin paljon kannettavaa, että pyörien sijaan päätämme lähteä autolla paikan päälle. Tarkoituksenamme oli lähteä telttailemaan tuon hienon Päivärinteen rantaan, jota koristavat melko kapea Rimpilänsalmi ja upeat Korvanniemen harjut sekä rannan tulosuunnalla päin yli 100 vuotta vanha Päivärinteen seuratalo Rimpilänniemen luontopolkuineen.

Tuo ilta oli tyyni ja rauhallinen, vaikka samalla jännittävä ukkosmyrskymahdollisuuden takia. Teimme iltapalaa nuotiolla, kuuntelimme lintujen hiljaista visertelyä ja ihailimme maisemia. Auringon hiipuessa pikkuhiljaa Korvanniemen vaarojen taakse, ilmassa leijui jonkinlaista mystisyyttä. Onhan paikka kuitenkin vanha, ja ihmisiä sekä asutusta Rimpilänniemellä on ollut todennäköisesti jo kivikaudelta lähtien, jota todistavat metsässä olevat pyyntikuopat.

Vaikka kyseinen telttaretki Päivärinteen rannalle oli ensimmäinen, on Päivärinne ja sen ranta tullut tutuksi jo ala-aste ikäisenä Päivärinteen seuratalolla pidettävien leirien kautta. Myös omat tutkimusretket silloisten lähinaapureiden kavereiden kanssa Päivärinteen alueelle avasivat uusia maisemia alueesta.

Mieleen on painunut etenkin se hetki, kun etsimme kaverin kanssa pikkuveljiämme Päivärinteen lähiympäristöstä. Hätääntyneinä huusimme heitä pitkin Päivärinteen rantaa, kiipesimme ja laskeuduimme soramonttuja pitkin uusiin paikkoihin samalla tarkkailen harjun huipulla kohoavaa vanhaa Päivärinteen seurataloa. Tummanruskea hirsirakennus tuntui niin pelottavalle silloin, ettei sinne kehdannut mennä ilman aikuista.

Toinen mieleen painunut lapsuusmuisto Päivärinteeltä ja sen rannalta on "pako Päivärinteeltä". Siihen aikaan monet sen aikaiset nuoret tuntuivat ajelevan autoillansa Päivärinteellä ja hengailevan sen rannalla, mutta tuntemattoman paikan ja lapsenmielisyyden ansiosta saimme ajatuksen, että autoilijat vakoilivat meitä, kun ne ajoivat koko ajan ohi. Kun vielä soramontun päältä olevasta metsästä alkoi kuulua kaiken lisäksi oksien katkeilua, lähdimme pyöräilemään kovaa vauhtia kotiin päin.

Nykyään käyn Päivärinteen rannalla sulan lumien aikana keskimäärin pari kertaa viikossa pyöräily- ja juoksulenkkien yhteydessä. Rimpilänniemen alueen tultua tutuksi viime vuosien saatossa kuntoilun ohella ja Pohjavaaralla pidettävän partioryhmän ohjaajana, päätin tänä keväänä pitää ryhmämme partiokauden päätösretken Rimpilänniemen maastossa suunnistaen ja päättäen se juuri Päivärinteen rannalle. Ilta oli taas yksi ikimuistoisimmista Päivärinteen rannan tuntumassa.

Keväisin Päivärinteellä on kesään ja syksyyn verraten erilaista olla. Rannan rantaviiva on niin kaukana, että Päivärinteen rantaa voi ihailla myös järven puolelta tai muuten vain kuljeksia pitkin Rimpilänniemen selkäpuolta. Talvella rannalle pääsy ei oikein onnistu tietä tukkivan lumen takia, mutta rantaa voi nähdä sen talvikuosissa hiihtämällä järvellä sen ohitse latua pitkin. Kesällä Päivärinne aktivoituu hetkeksi, kun Päivärinteen kesän kohokohdat perinteinen lasten leiri ja juhannusiltama järjestetään Päivärinteen seuratalolla.

Päivärinteelle voi tehdä päiväretken tai yön yli kestävän retken. Päivärinteen rannalla ei tarjota valmiita polttopuita, joten jos aikeissa on tehdä nuotio, pitää puut hankkia itse paikan päälle. Jonkinlainen roskapussi rannalta löytyy, mutta jos vain suinkin mahdollista, olisi kiitettävää viedä omat jätteet pois.

Päivärinteellä pelkkä päivällä kävijä voi tehdä vaikka nuotion ja nauttia eväistä tai pelkästään vain käydä uimassa. Vierailun ohella vaeltamisesta ja historiasta pitävän on mahdollista käydä kävelemässä Rimpilänniemen luontopolulla ja tutustumassa luontopolun varrella oleviin hiljalleen häviäviin pyyntikuoppiin. Lisäksi suurimman harjun päällä voi ansaitusti melko jyrkän nousun jälkeen käydä fiilistelemässä koko Päivärinteen alueen, Korvanniemen vaarojen ja Rimpilänsalmen näkymiä.

Parhaimmat ajankohdat rannalla mieleenpainuvien maisemien kannalta ajoittuvat keskikesän tienoille pisimpien öiden aikoihin illasta kuuden - seitsemän väliltä aina myöhään auringonlaskuun saakka ja vähän sen jälkeen. Auringon laskeuduttua rannalla on todella hiljaista - linnut eivät enää laula ja on melko hämärää.

Sinä yönä, kun olimme ystävän kanssa telttailemassa Päivärinteen rannalla, saattoi ennen aamuauringon sarastusta kahden aikaan yöllä tuntea pientä jännitystä. Huomasimme yhtäkkiä aaltojen lähestyvän rantaa kaukaa ulapalta. Ensin näytti siltä, että aallot olisi tehnyt vene, mutta venettä ei näkynyt missään. Mietimme hetken voisiko se olla maanjäristys, mutta tyrmäsimme idean. Sitten alkoi tuulemaan ja syy selvisi. Kaakosta päin lähestyi myös massiivisia, tummia, sadetta enteileviä pilviä. Tunnelma oli edelleen osittain salaperäinen tilanteen jäljiltä yhtäkkisten aaltojen ja tuulen seurauksena.

Yön jälkeinen aamu Päivärinteellä alkoi kuitenkin aurinkoisena, vaikkakin hieman tuulisena. Herätys Päivärinteen rannalla on mukava etenkin aurinkoisena päivänä. Samalla, kun joidenkin kesäpäivä alkaa kiukkuisena auringon paistaessa aikaisin aamulla silmiin tai toisilla ärsyttävästi herätyskellojen soittoon pimennysverhojen takaa, alkaa aamu Päivärinteen rannalla leppoisasti. Idästä nousevaa aurinkoa varjostavat korkeat männyt, eikä aurinko paista suoraan telttailijaa silmiin. Valonsäteet pääsevät kuitenkin sarastamaan sen verran latvojen välistä, ettei ole niin pimeää herätä. Aurinko ikään kuin pääsee herättämään hiljalleen sopivasti, kunnes keskipäivän jälkeen se paistaa suoraan rannalle. Päivärinteellä et voi siis ainakaan nukkua liikaa pommiin aurinkoisena päivänä.

Kaikki nämä koetut asiat aina pienestä pitäen Päivärinteen lähiympäristössä ja etenkin sen rannassa saivat minut valitsemaan juuri Päivärinteen rannan mielestäni parhaimmaksi paikaksi koko Kainuussa.

Tämä paikka, joka sijaitsee Kainuun Sotkamossa, Rimpilänniemen kärjen tuntumassa on tarjonnut valtavasti jännityksiä ja elämyksiä, joita on vaikea unohtaa. Juuri sen takia myös Päivärinteen ranta kutsuu käymään yhä uudelleen näkemään sitä milloin tyynenä, milloin myrskyssä sateisella säällä, koska jokainen hetki rannalla on melkein erilainen ja tuo jotain uutta.

Ranta kutsuu tietysti myös uusia kokijoita, ja ehkä sinusta voisi siksi tulla seuraava Päivärinteen rannan uusi ystävä.

Jessica Komulainen