Lukijalta: Taloutta tasapainotettava perusopetuksen laadusta tinkimättä

Kajaanin kaupunki on laatinut kattavan ja hyvän kouluverkkosuunnitelman. Kommentoin kouluverkkosuunnitelmaa kokonaisvaltaisesti kaikkien kajaanilaisten oppilaiden näkökulmasta ja laadukkaan koulutuksen saatavuuden näkökulmasta.

Kajaanissa perusopetus jaetaan neljään eri alueeseen. On mielenkiintoista kiinnittää huomiota koulurakennusten määrän ja oppilasmäärien vaihteluihin eri alueilla.

Jos jätetään koko kaupunkia palvelevat sairaalakoulu, Kalevan ja Väinölän koulut tarkastelun ulkopuolelle, jakaantuvat koulurakennukset ja oppilasmäärät 20.9.2019 tilaston mukaan seuraavasti: 1) Lehtikankaan alue: kaksi koulua (Lehtikangas ja Soidinsuo) ja 1032 oppilasta, 2) Entinen Vuolijoen kunnan alue: kaksi koulua (Otanmäki ja Vuolijoki) ja 124 oppilasta, 3) Keskusta-Lohtajan alue: neljä koulua (Kajaanin lyseo, Keskuskoulu, Lohtaja ja Seminaari) ja 1513 oppilasta ja 4) Kajaaninjoen pohjoispuolen alue: viisi koulua (Jormua, Kuluntalahti, Kätönlahti, Nakertaja ja Teppana) ja 995 oppilasta.

Kun joudumme etsimään säästöjä kaupungin menoista, tulee erityisesti kiinnittää huomiota koulurakennusten määrään, käyttöasteeseen ja kiinteistöjen kuntoon sekä tietysti koulumatkoihin. Kuten raportti kertoo, koulumatkat eivät tule olemaan ongelma, vaikka kouluverkkoa supistettaisiinkin.

Kajaanin kaupunki on panostanut paljon koulurakennuksiin koko 2010-luvun. Tämän takia isot koulut, kuten Keskuskoulu ja Lehtikangas ja ensi kesänä myös Lyseo ovat erinomaisessa kunnossa. Myös muita hyväkuntoisia koulukiinteistöjä on, kuten esimerkiksi Nakertaja ja Kätönlahti. On kaupunkilaisten etujen mukaista, että näiden koulujen käyttöaste on korkea. Lisäksi toivon myös, että kaupunki jatkossa huolehtii vuosittaisissa korjauksissaan, että kiinteistöt pysyvät erinomaisessa kunnossa.

Oppilasmäärät laskevat tarkasteluajankohdassa 291 oppilaalla (3702 oppilaasta 3411 oppilaaseen). Raportissa on huomioitu oppilasmäärien väheneminen ja selvästi myös valmistaudutaan siihen, että oppilasmäärät vähenevät vielä suuremmassa määrin vuoden 2025 jälkeen. Ehdotus säästöjen etsimiseksi koulukiinteistöistä on järkevää, kun tilastot kertovat, että oppilasmäärät tulevat kiihtyvässä määrin pienemään alkavana vuosikymmenenä. Ei ole taloudellisesti mielekästä ylläpitää kiinteistöjä, jotka ovat vain osittain koulukäytössä ja/tai joissa on paljon hukkatilaa.

Mikäli säästöt tehdään kouluverkkoa supistamalla, voidaan taata esimerkiksi oppilashuollon toiminta ja erityisopetuksen saatavuus jokaisella koululla jokaisena koulupäivänä. Pidän tätä tärkeänä asiana, kun halutaan huolehtia siitä, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen jokaisena koulupäivänä ja opettajat riittävän konsultoinnin oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä erityisopetuksen ja oppilashuollon henkilökunnalta.

Kajaani on tämän vuoden aikana panostanut vahvasti tieto- ja viestintätekniikkaan mm. hankkimalla kaikille 6. ja 9. luokkalaisille oman kannettavan tietokoneen, jota käytetään monipuolisesti oppimiseen liittyvissä tehtävissä. Tämä on teko, jolla huolehditaan kaikkien ko. ikäryhmien oppilaiden tasa-arvoisesta mahdollisuudesta omaksua riittävät modernin tieto- ja viestintätekniikan edellyttämät taidot. Säästöjenkin puristuksissa pitäisi jatkuvasti huolehtia siitä, että oppilailla on ajanmukaiset oppimateriaalit sekä sähköiset laitteet ja softa että perinteiset oppikirjat käytettävissä. Jos säästöt kohdennetaan kouluverkon supistamiseen, helpottaa se paineita tehdä säästöjä oppimateriaaleista ja sähköisistä välineistä ja softasta.

Yhdyn perusopetuksen kouluverkkosuunnitelmassa 1.1.2020-31.12.2024 esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin. Kun koko kaupunkia tarkastelee alueittain, on selvästi havaittavissa, että entisen Vuolijoen kunnan alueella ja Kajaanin pohjoispuolen alueella kouluverkko on tiheä ja huomattavasti tiheämpi kuin esimerkiksi Lehtikankaalla. Kun näin on, säästöjä koulukiinteistöjen määrässä ja ylläpidossa voidaan tehdä vain näillä alueilla.

Kyläkoulua pidetään kylän sydämenä ja on ymmärrettävää, ettei mikään kylä halua luopua omasta koulusta. Vaikka Vuolijoen ja Jormuan koulut lakkautettaisiinkin, se ei vaarantaisi ko. alueilla asuvien oppilaiden mahdollisuutta osallistua ja saada laadukasta opetusta naapurikouluissa. Jos visiot oppilasmäärien kehittymisessä olisivat toiset kuin nyt tilastotietojen valossa ne ovat, ei raportissa esitettyjä toimenpide-esityksiä tarvitsisi tehdä.

Ajatus siitä, että uusia lapsiperheitä muuttaisi Kajaaniin, ei ole realistinen, kun syntyvyys on laskenut merkittävästi koko maassa ja sitä myöten koululaisten määrät tulevat vähenemään jokaisessa kaupungissa ja kunnassa.

Tämä raportti on esimerkki, kuinka kaupungissa on osattu laatia seikkaperäinen perusopetuksen kouluverkkosuunnitelma, jossa varaudutaan oppilaiden määrän vähenemiseen tarkasteluajankohtana ja sitä seuraavana vuosikymmenenä. Kun säästöt kohdistetaan kiinteistömassaan, ei tarvitse puuttua esimerkiksi lasten ja nuorten laadukkaisiin harrastusmahdollisuuksiin Kajaanissa. Säästöt tulee kohdentaa mieluummin turhasta kiinteistömassasta luopumiseen kuin toiminnasta supistamiseen tai perimällä korvauksia esimerkiksi urheilutilojen käytöstä nuorten harrastustoiminnassa.

Seija Blomberg