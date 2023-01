Lukijalta: Uuteen vuoteen

Uuteen vuoteen siirtyminen tapahtunee pääsääntöisesti enemmän mielissä, toki ulkoisia ja konkreettisiakin muutoksia on niin yksilökohtaisesti kuin yhteiskunnallisella tasolla.

Mieleeni tulee eräs viimekesäinen uintireissu Kesäniemessä, jossa samaan aikaan muuan Kajaanin kaupungin työntekijä oli tarkistamassa ja järjestämässä aluetta päivää varten. Tervehtimisen ja lyhyen vuoropuhelun jälkeen ilmeni, että kyseinen henkilö oli ollut saman työnantajan palveluksessa noin 40 vuotta, ja että työt jatkuisi vuoden loppuun, jolloin hän jäisi eläkkeelle.

Tuona aikana hän oli työskennellyt kaupungin eri toimipisteissä niin sisä- kuin ulkotiloissa. Kysyttyäni, mikä työ tuntui erityisen antoisalta:

"Työ nuorten parissa ja nuorten kanssa", sanoi mies, jonka työparina oli nuori aikuinen työssäoppija.

Uinnin jälkeen istuin hetken laiturin päässä ja samalla, kun katselin auringon nousua ja kimaltelevaa vedenpintaa, katseeni seurasi kaksikon työskentelyä. Jouhevaa, määrätietoista, mutta ilman määräilevää ja käskevää sävyä hoitui hommat. Ymmärsin siltä istuimelta, miksi moniosaaja työntekijä oli toivonut saavansa tehdä työtä nuorten parissa.

Samalla, kun hän arvosti nuoria, hän tiedosti vahvuutensa ja nautti työstään. Ajattelin, että ammattiosaaminen, mutta myös luonne ja sosiaalinen taito, on sitä, mitä tämänpäivän työssä ja etenkin esimiestehtävissä nuorten parissa tarvitaan.

"Tulevaisuuden esiripun verhoa ennenaikaan on raotettu ja tutkittu enteitä."

Vuoden vaihtuminen tietää uutta. Tulevaisuuden esiripun verhoa ennenaikaan on raotettu ja tutkittu enteitä. On haluttu tietää elämän suurista kysymyksistä naimisiinpääsystä, elinajan pituudesta, mutta paljolti myös elinkeinosta ja ansiomahdollisuudesta. Silloin sää, ilmasto ja luonto on olleet erityinen tarkkailun kohde.

Tänä päivänä päivyri, kalenteri, almanakka tai mitä nimitystä käytettäneekään on se, mikä kertoo uuden ajanlaskun alkaneen. Kalentereita ja almanakkoja on saatavana jokaisen makuun, tarpeen ja käytännöllisyyden huomioon ottaen.

Itselle Yliopiston almanakka on vuosikymmenten aikana muodostunut tärkeäksi ja ostamisen arvoiseksi. Tuosta pienestä vihkosesta saa selville auringon nousut ja laskut, liputus- ja yleiset merkkipäivät, mutta myös markkinat ja toripäivät.

Hyvää uutta vuotta 2023!

Sirkka Lappalainen