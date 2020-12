Lukijalta: Yksi unkarilainen teos löytyy Kajaanista

Kesällä 2020 Unkarin Suurlähetystö julisti kirjoitus- ja kuvakilpailun Suomessa olevista Unkariin liittyvistä paikoista ja muistomerkeistä. Vuosikymmenien kuluessa Suomeen on muodostunut monia muistopaikkoja, jotka haluttiin kerätä tämän kilpailun avulla yhteiseen tietoisuuteen.

Yksi unkarilainen tutustumisen arvoinen teos löytyy Kajaanista. Tämä on Kajaanin ystävyyskaupungin Nyíregyházan lahjoittama, 10-vuotisen ystävyyden kunniaksi vuonna 1991 pystytetty muistomerkki Unkarilaisten ääni – Magyarok hangja.

Muistomerkki on Kajaanin Ystävyyden polku -kävelytien varrella Kajaaninjoen rannalla, Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksen naapurustossa.

Muistomerkki on unkarilaisen kuvanveistäjän Antal Krupiczerin veistämä. Muistomerkin korkeat pylväät on veistetty vanhasta tammesta. Puu kasvoi Krupiczerin talon vieressä Unkarissa ja kuljetettiin sieltä Kajaaniin. Pylväiden välissä oleva kello on kuvanveistäjän omakätinen teos. Toisessa pylväässä nähdään suomalaisten hyvin tuntema kalevalainen merkki, yhteen solmitut kädet.

Unkariin liittyvien paikkojen kilpailun tulos julistettiin marraskuussa. Parhaimmaksi valikoitui Judit Mäkisen ja Irene Salomäen yhteinen kilpailutyö tämän ystävyyskaupungin lahjoittaman muistomerkin tarinasta. Monet unkarilaiset ovat käyneet soittamassa kauniisti sointuvaa kelloa vieraillessaan Kajaanissa.

puheenjohtaja

Kajaanin Suomi-Unkari seura

Irene Salomäki