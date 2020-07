Lukijan juttu: Kouluratsastuksen Pohjois-Suomen mestaruudet ratkottiin viikonloppuna Kajaanissa

Kouluratsastuksen Pohjois-Suomen mestaruudet ratkottiin kuudessa eri sarjassa lauantaina Kajaanin raviradan ratsastuskentällä. Näissä aluekoulukilpailuissa starttasi yhteensä 106 ratsukkoa. Kilpailut juhlistivat samalla järjestävän seuran Pro Riders Kainuun 10-vuotisjuhlaa.

Sunnuntaina Pro Riders Kainuu järjesti seuraestekisat. Kisoissa oli ensimmäistä kertaa käytössä estekalusto, jonka seura osti Suomen ratsastajainliiton Pohjois-Suomen alueosastolta. Estekisoissa startteja oli yhteensä 36.

New Forest -rotuiset ponit ratkovat myös valtakunnallisia mestaruuksiaan näiden kisojen yhteydessä, sekä koulu- että esteratsastuksessa. New Forestien mestariksi molemmissa sarjoissa (kouluratsastus ja esteratsastus) ratsasti Jyrkkä Janika ponilla Wig-Wam Bam. Poni on sotkamolaisen Pauliina Räisäsen omistama.

"Sää suosi kilpailuja. Kajaanissa aurinko paistoi koko viikonlopun. Samaan aikaan muualla Suomessa jouduttiin perumaan isoja kansallisia kilpailuita rankkasateiden vuoksi. Myös talkoolaisten riittävä määrä ja talkooapu yli seurarajojen jäi erityisesti mieleen", kertoo kisaviikonlopun johtaja Sari Kemppainen .

Ratsastajien ja raviradan yhteistyö

Kilpailut olivat samalla näyte raviradan ja Pro Riders Kainuun yhteistyöstä. Ratsastusseura on järjestänyt raviradalla kahdet seuratason kouluratsastuskilpailut aikaisempina vuosina. Viime viikonlopun kouluratsastuskilpailut olivat ensimmäiset Pohjois-Suomen aluekilpailut.

Ratsastajia on vakituisesti ravipäivinä talkoissa ja sen vastineeksi seura saa käyttää raviradan infraa kilpailuihin ja kenttää harjoitteluun.

"Raviradan infrastruktuuri sopii erinomaisesti myös ratsastuskilpailuiden järjestämiseen. Katsomo, kahvio, saniteettitilat yms. ovat kaikki valmiina, ja hevosautoille/trailereille on reilusti parkkitilaa. Kentän pohja on hyvä ratsastukseen, mutta siitä voi saada vielä paremman lisäämällä esimerkiksi kuitua. Kilpailijoilta tuli paljon positiivista palautetta kilpailupaikasta ja -järjestelyistä", toteaa Sari Kemppainen.

Nykyinen toimintatapa on näköjään miellyttänyt jäsenistöä, sillä jäsenmäärä on kasvanut valtavasti ilman erityistä jäsenhankintakampanjaa.

"Seura jatkaa jäsentensä kannustamista laadukkaaseen valmentautumiseen ja järjestää kilpailuja - mieluummin vähän ja laadukkaasti kuin paljon ja vähän sinne päin", jatkaa Kemppainen.

Estekontti laadukkaaseen valmentautumiseen

Seura osti Suomen ratsastajainliiton Pohjois-Suomen alueen omistaman estekontin. Pohjois-Suomen alue on aiemmin vuokrannut konttia kilpailunjärjestäjille. Ongelmana on ollut se, että kontin kuljettaminen paikasta toiseen on ollut kallista, eikä kysyntää kontille juuri ole ollut.

Kontin esteet alkavat olla jo melko iäkkäitä, mutta ne ovat täysin käyttökuntoisia. Kontissa on kalusto isojenkin estekilpailuiden järjestämiseen. Pohjois-Suomen aluejaosto möi kontin tarjousten perusteella. Kontti on sijoitettu raviradalle, ja esteitä voidaan käyttää prodilaisten valmennuksiin ja kilpailuihin.

Seuran jäsenistä kolme ratsastajaa on Suomen maajoukkueissa: Elina Jääskeläinen ja Pinja Komulainen ovat kenttäratsastuksen maajoukkueessa ja Mila Pietarila kouluratsastuksen maajoukkueissa.

Elina Jääskeläinen ja Herslev Mark's Chelina. Kuva: Roosa Neuvonen

Kilpailut ja korona

Kilpailluissa noudatettiin THL:n, OKM:n ja SRL:n antamia koronaohjeita. Yleisöä ja kilpailijoita muistutettiin pitkin päivää mm. turvaväleistä ja käsihygieniasta. Käsidesiä piti hankkia paljon.

"Ratsastus on onneksi lajina sellainen, että kilpailijat eivät ole lähellä toisiaan missään vaiheessa, ja raviradan hulppeissa tiloissa yleisökin pystyi sijoittautumaan sopivan harvasti. Palkintojenjaossa emme kätelleet sijoittuneita koronan vuoksi", kertoo Sari Kemppainen.