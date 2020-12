Lukijan juttu: Tanja ja Laturin nuoret ilahduttivat vanhuksia

Joulun lähestyminen herkistää monet auttamaan kanssaihmisiä. Heistä yksi on Vuolijoen nuorisotila Laturissa Otanmäen-Vuolijoen Seuraunionilla työskentelevä Tanja Heikkinen , joka jälleen tänäkin jouluna on kolkutellut yritysten ovia niin Vuolijoella kuin muualla Kajaanissa ja saanut runsaasti lahjoituksia.

Jouluviikolla maanantaina Tanja vei yhdessä Anja Haatajan kanssa Emma-kodille nuorten tekemät joulupaketit, joissa oli maukkaita lahjoituksia eri yrityksiltä ja lisäksi paketeissa oli nuorten tekemiä magrame-koristeita ja askarteluja vanhusten iloksi.

"Nuorille on päästy hankkimaan Laturin saamilla lahjoituksilla liikuntavälineitä, kuten Hula Hoppeja ja roikkumistelineitä.Tytöille ja pojille on järjestetty iltoja, joissa on ollut nuoria kiinnostavia teemoja. On opeteltu tekemään erilaisia ruokia ja lämpimiä leipiä. Tyttöjen illassa tytöt ovat muun muassa tehneet koruja ja kokeilleet meikkejä", Tanja Heikkinen valottaa toimintaa.

Hän kertoo, että avunpyyntöihin suhtaudutaan yrityksissä yleensä hyvin:

"Joskus saa vaikutelman, että on odotettu yhteydenottoani. Suuren hämmästyksen koin, kun viime kesänä Laturin pihaan Vuolijoella ajoi iso rekka-auto ja sieltä tuotiin kaksi isoa lavaa Weetabix-aamiaiskeksejä, joita olin lasten ja nuorten kerholle kysellyt Transmeriltä kerhotoiminnan lomassa syötäväksi välipalaksi!"

Tanjan autettavia eivät ole ainoastaan lapset ja nuoret, vaan hän on valmis laajempaakin hyväntekeväisyystyöhön yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Sydäntä lähellä nuorten lisäksi ovat Emma-kodin vanhukset. Tanja Heikkinen iloitsee siitä, että kaupat lahjoittavat mielellään vapaaehtoistyöhön sellaisia tuotteita, joiden päiväykset ovat lähiaikoina vanhenemassa.

"Toisen hävikki on meille laturilaisille ihan käypää tavaraa!"

Joulun alla Tanja on lähestynyt lähestynyt mm. S-ryhmää, Puuiloa, Reissumiestä sekä Lohtajan K-kauppaa, joista kaikista hän sai lahjoituksia.

"On hieno asia, että yritykset ovat lähteneet mukaan auttamaan, kiitos heille siitä, vaikka korona-aika on varmasti rokottanut yrityksiäkin. Emma-kodin joulupakettiin saatiin mm. kynttilöitä, glögiä, keksejä ja karamelleja. Osa yritysten antamista lahjoituksista on käytetty lasten ja nuorten kerhoissa ja on tehty erilaisia askarteluja. Joulupaketissa Ilahdutamme vanhuksia magrame-koristeilla, joita olemme Laturin nuorten kanssa tehneet saamistamme lahjoituslangoista", Tanja Heikkinen kertoo ja esittelee kauniita magrame-enkeleitä.

Emma-kodin puolesta lahjoitukset otti vastaan Marita Leinonen , Saija Tervonen ja Minna Kortetjärvi , joka kertoo, että jouluun valmistautuminen on aloitettu jo Emma-kodissa.

"Fysioterapeutti Anne Mård on leiponut vanhusten kanssa pipareita ja torttuja ja näin on saatu joulun tuoksua taloon. Joulua Emma-kodissa vietetään perinteisesti tänäkin jouluna, paitsi joulupukki ei käy korona-poikkeustilanteen vuoksi. Ulos kuistille on tehty joulupolku, jonka kierroksella asukkaat voivat muistella menneitä. Mikäli vanhus ei itse pysty kävelemään joulupolulla, vievät hoitajat heitä pyörätuolilla ulos."

Eija Huotari