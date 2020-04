Lukijan juttu: Unohtumaton matka Kiinaan

On maaliskuun 27 päivä, perjantai ja puhelin soi.

"Nyt äkkiä kamat kasaan ja Helsinkiin, saatiin aamuksi lennot. Lähetään kotiin".

Soittaja oli puolisoni. Hän ja lapset olivat anoppilassa Hämeessä. Tarkoitus oli lähteä Kiinaan, sinne mistä ikävyyksiä aiheuttava koronavirus on lähtenyt liikkeelle. Minä ja perheemme olemme asuneet Kiinassa pysyvästi heinäkuun lopusta alkaen. Kiinassa olemme olleet aiemminkin, ensin vuonna 2000 olin koulussa Kiinassa puoli vuotta, 2005–2016 asuin yhtäjaksoisesti Kiinassa ja jälleen muutimme töiden perässä takaisin Kiinaan.

Keräsin kamppeeni ja ajoin kaasu pohjassa Paltamoon vanhempieni luo. Pikapalaveri vanhempien kanssa, suihku, äidin tekemää hyvää ruokaa nassuun ja kohti Helsinkiä. Kiire oli, sillä Uudenmaan raja oli sulkeutumassa kello 24 samalle illalle, ja kello oli lähtöhetkellä puoli viiden tietämillä. Isä Ahti lähti minua viemään. Koska hän kuuluu riskiryhmään, oli selvää, että turhia ei pysähdellä . Termariin keitettiin kahvit. Ainoa pakollinen pysähdys tehtiin Leppävirran marketissa, kun piti Kiinassa olevalle kissanvahdille, Lasselle, hankkia perinteisiä tuliaisia, kuten HK:n sinistä, ruisleipää, sinappia ja kahvia. Lisäksi ostin matkakahvien lisukkeeksi muutamat karjalanpiirakat, siivutettua juustoa ja metvurstia. Kaksi viimeistä osoittautui vielä hyväksi hankinnaksi, saatte huomata.

Uudenmaan raja ylitettiin kello 23.45, poliisit ja puolustusvoimat olivat jo bannerit tanassa odottamassa. Tämän jälkeen piti kurvata Katajanokalle hakemaan uutta passiani, että pääsisin matkaan. Kiina oli päivää aiemmin ilmoittanut, että maahan ei pääse enää kuin Kiinan kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on diplomaattipassi

Isä ei meinannut olla se ensimmäinen mies, joka taudin Kainuuseen kantaa. Tästä syystä heipat sanottiin nopeasti lentoasemalla. Isäni tuumi, että sama mennä takaisin kotiin samaa reittiä, ettei pöpöt tartu. Helsinki Vantaan lentoasema oli kuin muisto entisestä. Ihmisiä ei ollut juuri missään. Lähtökerroksen kahvilat olivat kaikki kiinni, vain R-kioskista sai kahvia mukaan. Check-in -tiskit ammottivat tyhjyyttään, ainoastaan kaksi Finnairin tiskiä oli auki.

Turvatarkastuksen jälkeen meitä oli vastassa poliisit ja rajavartiolaitos. Aika jämäkästi miehet tivasivat, minne olette matkalla. Meillä oli asianmukaiset paperit kunnossa, ja pääsimme jatkamaan matkaa. Ensimmäinen lento oli Finnairilla Helsingistä Müncheniin, jossa piti suorittaa vaihto. Vaihtoaika oli noin reilun tunnin, jonka jälkeen matka jatkui kohti Pekingiä.

Finnairin lennon business-luokassa tarjoilu oli muuttunut. Ennen tarjoiltiin hyvää ruokaa asianmukaisten aperitiivien kanssa. Nyt vettä pullossa ja kolmioleipää, josta siitäkin oli toinen kerros hävinnyt. Perustelivat tarjoilun heikkoutta koronalla. Ymmärrettävää kyllä. Lentoemäntä oli pukeutunut normaaliin uniformuun, ei maskia, nahkahanskat vain käsissä.

Kun lento saapui Müncheniin, alkoi armoton harhailu. Normaalisti Münchenin kentällä on käytössä kiskobussi, jonka avulla terminaalien välillä liikkuminen on helppoa. Nyt ei. Ei ole helppo juttu kolmen lapsen ja isojen käsipakaasien kanssa vaihtaa terminaalia. Asiaa helpotti se, että kenttä oli suurin piirtein autio. Ei ketään, ei missään. Kuin kauhuelokuvasta. Kun olimme tyhjiä käytäviä aikamme harhailleet, tapasimme pari poliisia. He ystävällisesti auttoivat meidät oikeaan terminaalirakennukseen, mistä löytyi Air Chinan check-in. Pienien selvittelyiden jälkeen saimme matkaliput kuntoon kohti Pekingiä.

Check-inin jälkeen siirryimme passintarkastukseen ja portille, jossa koneeseen nousu oli alkanut. Tämän lentomatkan tulen muistamaan pitkään.

Ennen kuin matkaliput annettiin portilla olevalle virkailijalle, valkeaan Star Wars -asuun pukeutunut henkilö mittasi kuumeen. 36.4°C, ei hätää. Kun liput oli tarkastettu, jatkettiin matkaa putkeen, joka yhdistää koneen terminaaliin. Ennen koneen ovea kuume mitattiin vielä kaksi kertaa: liukuportaiden yläpäässä ja alapäässä. Kuumeen mittaajat olivat kiinalaisia, jotka olivat tulleet koneen mukana Kiinasta. Eurooppalaisiin kun ei luoteta. Tuli siinä mieleen, että luulevatko kiinalaiset, että kuume ehtii nousta liukuportaissa vietetyn 45 sekunnin aikana, vai eivätkö he itsekkään luota omiin kuumemittareihinsa.

Koneen portilla odotti taas jotain sellaista, mitä ennen ei ole nähty. Kaikki lentoemännät ja stuertit olivat pukeutuneet noihin samoihin Star Wars -asuihin. Lisäksi heillä oli jalkojen suojana siniset roskapussit, kasvoilla maski ja suojalasit. Osalla vielä suojalasien päällä koko kasvon peittävä suojavisiiri. Toisaalta hyvä, eivät saa tartuntaa. Kun istuin paikalleni business-luokkaan, ja katsoin ympärilleni niin kaikilla muilla matkustajilla sama varustus. Meikäläisen varustukseen kuului Oakleyn aurinkolasit ja Puuilosta myötäjäisinä ilmaiseksi saatu Würth-kasvomaski.

Sen verran kerrottakoon, että Puuilon omistajan Tuomaalan Heikin syväluotaava analyysi "syksyllä se kaupoista tavara loppuu" oli yksi tekijä, miksi päätin Kiinaan lähteä. Nyt tulee ostajalle vielä kiire sesonki syksyllä, saatte muuten nähdä. Niin, maskit hän kaiveli jostain hyllyn välistä toimistostaan, yli päivättyjä, myymälästä kaikki oli myyty.

Saara ja Viljam lentokoneessa. Kuva: Kyösti ja Saara.

Lennolla kuumetta mitattiin useasti. Kuva: Kyösti ja Saara.

Koneessa ei tervetuliaisaperitiiveja tarjottu. Sen sijaan mitattiin kuume taas. 36.4°C edelleen, ei ehtinyt vielä viidessä minuutissa korona iskeä. Tämän jälkeen lentoemäntä tuli kysymään, mitä haluan syödä, lihaa vai kalaa. Tilasin lihaa. Tämän jälkeen lentoemäntä kertoi, että maittavat pihvit lisukkeineen on vaihtunut lunch boxiin, joka jaetaan lennon alussa. Lopussa saa vielä vesipullon. Mitä ihmettä? Business-luokassa ei tarjoilua. Kyllä otti päähän. Olin jo ehtinyt kuvitella Gin&Tonicin maun kera suolapähkinöiden, mutta ei.

Kone nousi ilmaan ja lähti kohti Pekingiä. Nousun jälkeen sain eteeni aterialaatikon, jossa ei ollut kehumista. Matkan aikana kuume mitattiin vielä neljä kertaa, kaikki kirjattiin ylös istumapaikkajärjestyksessä. Kone ei ollut täynnä. Economy-luokassa kaikilla oli välissä tyhjä paikka.

Aamulla kello 4 Kiinan aikaan meidän olisi pitänyt alkaa lähestyä Pekingiä. Kiinalaiset eivät ole muutenkaan ahkeria tiedottajia, josta tämäkään ei tehnyt poikkeusta. Kone ajoi Pekingistä ohi. Reilun tunnin päästä meille kerrottiin, että tervetuloa Zhengzhouhun, Hunaniin, joka on niitä koronaviruksen tyyssijoja. Silloin otti päähän. Jos ei muuten sitä samperin virusta saada istutettua meikäläiseen tai lapsiin, niin täällä sen pitäisi kyllä tulla.

Kone laskeutui hämärässä Zhengzhoun kentälle. Kun kone lopulta pysähtyi, ympärille tuli reilusti poliisiautoja, ambulansseja, tullin autoja ja muita viranomaisia. Silloin tuli Lahtisen Reinon sanat mieleen "nyt sitä ollaan khusesha…".

Koneessa oli vain kahdeksan ulkomaalaista, meidän perhe ja kolme saksalaista diplomaattia. Meidät otettiin koneesta ulos ensin. Koneen ovella tarkistettiin paperit, passit ja mitattiin kuume. Tämän jälkeen Kiinan tullin edustajat saattoivat meidät terminaaliin sisälle. Terminaalin sisällä käveltiin kahden kuumetta mittaavan lämpökameran ohi. Kun kuumetta ei ollut, pääsimme rajattuun alueeseen, vain ulkomaalaisille. Mutta jotain puuttui, puoliso oli hävinnyt. Puoliso oli vetäisty yllättäen sivuun jonkun verhon taakse lisämittaukseen, perinteisellä kuumemittarilla. Samalla tehtiin haastattelu. Kiinalaiset halusivat tietää, missä on oltu viimeisen 14 vuorokauden aikana, mitkä maat, kaupungit. Onko jollain ollut koronaa, ja onko jotain sellaista, mistä sen olisi voinut saada. Kun haastattelu oli ohi, puoliso tuli meidän muiden luo.

Tunnin odottelun jälkeen meille tultiin kertomaan, että nyt ulkomaalaiset voivat siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kuumeen mittaus. Taas pari kertaa lämpökameran ohi, kerran digitaalisella mittarilla otsasta lämpö ja lopuksi haastattelu ja kuumeen mittaus elohopeamittarilla. Ei meinaa Kiinan veli uskoa kerrasta lämpötiloja, se on varma.

Haastattelun jälkeen päästiin passintarkastukseen, missä olikin uusi systeemi. Normaalisti maahantulokorttiin riitti osoitteeksi kaupunki. Nyt ei. Nyt piti antaa tarkka osoite. Jos osoitetta ei ole, ei ollut maahan asiaa. Sitten päästiin odottelemaan laukkuja. Kesti reilut kolme tuntia ennen kuin meille tultiin kertomaan uutiset. Koneessa oli 22 ihmistä, jolla on todettu koronan oireet. Voi paska. Yksi oli kuulemma istunut meidän lähellä. Itse asiassa kaveri oli istunut takanani, puolison vieressä käytävän toisella puolella. Silloin kyllä kiehahti. Mitä ihmettä sitä pakkautuu koneeseen, jos on sairas.

Mies oli luonnollisesti viety heti sairaalaan. Meille sen sijaan ilmoitettiin, että emme pääse Pekingiin, vaan siirrymme karanteeniin. Luvassa oli siis 14 vuorokautta karanteenia Hunanissa, siellä mistä koronavirus lähti.

Jospa lapset eivät joutuisi ikävään tilanteeseen, toivoin. Moni miettii, että miksi ihmeessä edes lähdimme matkaan. Koti on koti, ja se on Kiinassa. Kotiin piti päästä. Olimme olleet lasten kanssa jo tammikuun puolesta välistä koronaa karussa ensin Thaimaassa viikkoja ja sitten Suomessa. Kun korona iski Suomeen, tuli mieleen, että jos minä esimerkiksi tuon koronan kotiin ja se siirtyy vanhempiini, sitä en antaisi itselleni anteeksi. Sama tilanne oli puolisolla. Lisäksi Kiinasta kavereiden kannustavat kommentit ja kuvat kertoivat, että tilanne oli paljon parempi, mitä annettiin ymmärtää. Se houkutteli. Mutta nyt oli tilanne se, että koronakaveri oli istunut lentokoneessa meidän vieressä, ja meitä oltiin viemässä karanteeniin odottamaan, iskeekö korona vai ei. Paska oli iskenyt syyläriin pahemman kerran.

Siinä kun karanteenibussiin nousin, tuli Kerttu-mummun sanat mieleen "mitä ruojaa tuota sinne edes lähtee…"

Zhengzhoun kentällä odottivat haastattelijat ja kuumeen mittaajat. Kuva: Kyösti ja Saara.

Karanteenibussi. Kuva: Kyösti ja Saara.

Karanteenibussi lähti lentokentältä lipumaan kohti määränpäätä, josta ei ollut mitään hajua. Mielessä kävi monet asiat mm. Rita Heyworth: Avain pakoon leffa.

Bussi oli vuorattu muovilla siten, että kuljettaja oli omassa tilassaan ja me saastuneet koronaihmiset omassaan. Kiinassa tällä hetkellä propagandakoneisto tekee töitä kovasti kertoen, että heillä asiat on kunnossa ja koronat tulee nyt ulkomailta. Asia kerrotaan siihen sävyyn, että kaikki koronantuojat olisivat ulkomaalaisia. Tästä syystä Kiinassa on noussut kova ulkomaalaisviha. Ihmisiä kaduilla nimitellään, syljetään päälle, ravintoloiden ovissa on laput, ei ulkomaalaisia, samoin monilla kuntosaleilla ja kaupoilla on sama juttu. Taloyhtiöiden hissit on jaettu: 2 kiinalaisille, 1 ulkomaalaisille. Sosiaalinen media on täynnä samaa tarinaa. Niin se vaan Kiina pystyi kääntämään tämänkin voitokseen. Siinä unohtui heillä se fakta, että koko koronan tarina alkaa Wuhanin kaupungista, eläintorilta ja lepakosta. Kun kansakunta syö sellaista sontaa, mitä ei ole ihmisravinnoksi ainakaan meillä tarkoitettu.

Bussi tuli perille. Novotel-hotelli, neljä tähteä, paljastui paikaksi, missä karanteeni piti viettää.

Hotelliin kirjauduttiin ensiksi ottamalla lämpö. Kun se oli otettu siirryttiin seuraavaan kerrokseen, jossa Star wars -pukuihin somistautuneet virkailijat ottivat meidät vastaan. Meitä kun oli viisi henkeä, se tarkoitti kahta huonetta a.150 euroa/ yö. Itse saa maksaa. Hinta oli ns. semi-all inclusive -hinta. Tässä kohtaa semi tarkoitti sitä, että ruoat tuodaan talon puolesta, aamiainen, lounas ja päivällinen. Hotellihuoneen hintaan kuului viikoksi tarvikkeet, kuten shampoo, saippua, pyyhkeet ja murukahvit. Toisen viikon joutuu maksamaan. Virkailija totesi, että perhehuonetta ei ole saatavana, mutta saatte kaksi huonetta, ja voitte vapaasti liikkua niiden välillä. Eli pakollinen kahden viikon loma hotellissa, luvassa surkeaa ruokaa ilman lisäpalveluita omakustanteisesti. Hienoa. Kyllä tämän ymmärtää siten, että Kiina ei halua koronaa enää maahan. He ovat onnistuneet kitkemään sen vähiin ja uusia tartuntoja ei kaivata. Kun vertaa tätä touhua Suomen hommaan, niin voi pojat.

Hotellihuoneet olivat siistit. Hotelli oli valmistunut 2019 ja kaikki paikat kiilsi. Hometta ei vielä ollut ehtinyt kertyä. Siinä kun laukkuja purin ja suihkua suunnittelin pitkän lentomatkan ja tarkistuksien jälkeen, oveen koputettiin. Star Wars -miehet olivat oven takana. Toivat lounaan ja mittasivat kuumeen. 36.5°C edelleen, ei paniikkia.

Kävin suihkussa ja ajattelin syödä ja laittaa maaten, alkoi jo väsyttää. Availin ruokasetin ja meinasin tippua penkiltä. Riisiä, keitettyjä kanankinttuja ja kasviksia. Kuka tätä voi syödä? Käykö tässä niin, että paksukin poika laihtuu karanteenissa, kun ei voi mitään syödä?

Kanankintut eivät ole syötäväksi tarkoitettuja, ne joutavat roskiin. Ei ole ihme, kun taudit saa tästä paikasta alkunsa missä kaikki paska syödään. Yök. Syömättä jäi.

Ensimmäinen lounas hotellissa. Kuva: Kyösti ja Saara.

Kun olin reilun viiden tunnin nokoset ottanut, heräsin taas koputukseen, ruoka tuli. Tällä kertaa tarjolla oli riisiä ja jotain savuluukeiton näköistä settiä kylkiäiseksi. Silloin keksin, tämähän on hotelli ja hotellissa on huonepalvelu. Soitto huonepalveluun ja tilasin pokkana t-luupihvin perunamuusilla ja salaatilla. Lisukkeeksi kylmä Heineken. Ilo oli ylimmillään muutaman minuutin ajan, kun virkailija totesi, että kestää 20 minuuttia, niin tuodaan. No ne soittivat perään ja sanoivat, että sinulle ei tuoda mitään. Olet karanteenissa.

Makoillessani keksin, että jos eivät alhaalta tuo, kokeilen kotiinkuljetuspalvelua. McDonalds -applikaatio auki, tilaus sisään. 3x Bic Mac Meal, 2x Kids meal, jäätelöt ja kaksi kahvia, 12 euroa + kotiinkuljetus euron. Reilun puolen tunnin päästä alakerrasta soitettiin, että hampurilaiset ovat täällä, mutta kotiinkuljetuspalvelun käyttö on kielletty. Ohi meni sekin. 13 euron hintaan sai tällä kertaa ajatuksia hampurilaisista, tuli maha täyteen ainakin sekunniksi.

Karanteeni itsessään on sujunut nyt viikon verran ihan kivasti. Olemme saaneet luvan tilata nettikaupasta mitä tarvitsemme, ne tuodaan. Huonepalvelu pelaa nyt hyvin. Hotellin hintaan sisältyvä ruoka on muutettu länsimaiseksi – kaikki on pastaa. En meinaa tämän kahden viikon jälkeen enää pastaan koskea, tulee penne, spagetti jne. jo korvista. Meidät myös pakotettiin koronavirustestiin, sekin piti itse maksaa, 100 euroa per nenä. Jos testiä ei tee, luvassa on karkotus ja takaisin kotiin. Testaajien kanssa piti vähän kokeilla leikkiä, ensiksi sanoin oikein napakasti, että kieltäydyn testistä. Tein tästä videon, joka löytyy Youtubekanavalta Kyösti Koo.

Testitulokset tuli samalle päivää, negatiivisia koko perhe. Nyt odotellaan tämän karanteenin loppumista ja sitten siirrytään Pekingiin missä luvassa on toinen 14 päivän karanteeni. Mutta se onkin sitten oma tarinansa se.

Kirjoittaja on "Paltamon mies" ja paraikaa karanteenissa Zhengzhoussa Kiinassa.