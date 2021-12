Lukijan mielipide: 1000 synnytyksen raja liian korkea

Suomessa sairaalassa on oltava vähintään 1000 synnytystä, jotta sillä on lupa hoitaa synnytyksiä. Syntyvyyden alenemisen ja muuttoliikkeen takia raja on kuitenkin haasteellinen saavuttaa.

Rajan alittavalla poikkeusluvalla toimivat tällä hetkellä Mikkelin, Kajaanin, Rovaniemen, Kemin, Lappeenrannan ja Maarianhaminan sairaalat. Joensuun ja Lohjan sairaaloissa synnytyksiä on alle 1100. Tämä lista on hälyttävä. Laajat alueet Suomessa ovat kaiken aikaa siis synnytyssairaaloiden lakkautusuhan alla.

Tarkasteltaessa synnytyssairaaloiden sijaintia kartalla voi helposti huomata, että Itä- ja Pohjois-Suomessa etäisyydet ovat jo nyt huomattavan pitkät. Pahimmillaan synnytyssairaalan sijainti ohjaa lapsiperheiden kotikuntavalintaa. Synnytyssairaaloiden lakkauttaminen voi aiheuttaa perheille lisäkustannuksia ja äideille synnytyspelkoa. Keskittäminen saattaa olla myös este syntyvyyden nousuun kääntämiselle.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 synnytyksistä 102 tapahtui matkalla sairaalaan. Vaikka tämä on prosentuaalisesti pieni luku, on se nousussa ja siinä on kyse yksilöiden hyvinvoinnista. Synnytyksen tulisi olla mahdollisimman turvallinen ja hyvä kokemus. Ylimääräiset epävarmuustekijät eivät ole yhdenkään synnyttävän tai tämän perheen etu.

Esitimme aiheesta kirjallisen kysymyksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle . Matkalla sairaalaan tapahtuvien synnytysten riskeistä suhteesta keskittämisen hyötyihin ministeri totesi, että "laadukkaan, osaavan ja päivystysasetuksen edellytysten mukaisen synnytyssairaalatoiminnan vaikuttavuus on arvioitu suuremmaksi kuin matkasynnytysten lisääntymisen riskit."

1000 synnytyksen rajaa ja poikkeuslupakäytäntöä ministeri perusteli: "Hallitus on sitoutunut siihen, että Suomessa on tarkoituksenmukainen ja turvallinen synnytyksiä hoitavien sairaaloiden palveluverkko. Tarvittaessa tämä toteutetaan poikkeusluvin".

Kyseenalaistamme näin korkean rajan. Olisi toivottavaa, että 1000 synnytyksen rajaa tarkasteltaisiin kansainvälisen vertailun kautta ja otettaisiin huomioon poikkeuslupasairaaloiden suuri määrä. Suurin osa Suomea on epävarman näkymän alla.

Hanna Kosonen

kansanedustaja (kesk.)

Katri Kulmuni

kansanedustaja (kesk.)