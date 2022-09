Lukijan mielipide: AC Kajaanin pelit houkuttavat yleisöä

Jalkapallon ykkösdivisioona Suomessa on ammattilaissarja. Siellä ei kukaan pelaa ilmaiseksi. Siellä on tasokkaita jalkapallojoukkueita ja hyviä pelaajia ympäri Suomen. Siinä on suuri ero kakkosdivisioonaan.

AC Kajaanin yleisömäärä oli ykkösdivisioonassa keskitasoltaan 660 joka pelissä. Parhaissa peleissä oli toista tuhatta katsojaa.

Yleisöennätys AC Oulua vastaan arki-iltapelissä oli 1350.

Ykkösdivisioona kiinnostaa Suomessa huomattavasti enemmän kuin Kakkonen. Siellä on parempia jalkapallojoukkueita mukana Etelä-Suomea myöten sekä parempia ammattilaispelaajia.

AC Kajaanin lipputulot ykkösdivisioonassa oli joka vuosi yli 30 000 euroa. Siitä voitte laskea, että yleisöä oli paljon.

AC Kajaani pelasi ykkösdivisioonassa peräti neljä vuotta. Myös HJK Helsingistä pelasi AC Kajaania vastaan Suomen Cupissa, joka oli Kajaanissa vuoden tapahtuma. Huomautamme, Kajaanin Palloilijat eivät pelaa viitossarjassa ensi vuonna, vaan nousivat neloseen. Jos paikka aukeaa, niin mahdollisesti kolmoseen.

Haluan kirjoittaa tämän väärinkäsitysten välttämiseksi luettuani tiistain mielipidepalstaa.

Toivotaan Hakalle menestystä!

Arvo Toivainen

puheenjohtaja

AC Kajaani