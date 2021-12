En kuulu mihinkään puolueeseen enkä aio ryhtyä ehdokkaaksi missään vaaleissa. Olen tottunut puhumaan suoraan. Minun ei tarvitse nuoleskella mahdollisia äänestäjiä.

Olen seurannut keskustelua ja välillä jopa räkytystä tiedotusvälineissä Kainuun sotesta. Terveydenhoidosta en tiedä mitään. Olen ollut viimeisen puolen vuoden aikana Kainuun soten hoidettavana ja saanut erittäin hyvää hoitoa. Hoidoissa ollessani olen mietiskellyt, mistä tämä soten räkyttely oikein johtuu. Tässä maallikon huomioita ja mahdollisia kehittämisajatuksia:

Käsittääkseni Kainuun sote yrittää tosissaan kehittää järjestelmää, jonka tavoitteena on tuottaa Kainuun tulevalla hyvinvointialueella mahdollisimman hyvät terveydenhoitopalvelut tehokkaasti ja samalla kustannustehokkaasti. Kainuun Omasoteen on rakennettu hyvä ja suojattu tietotekninen järjestelmä, joka sisältää muun muassa suojatun sähköpostin ja kansalaisille mahdollisuuden kirjata sinne itse mittaamiaan terveystietoja, jotka kansanterveyshoitaja voi kansalaisen luvalla katsoa.

Ongelmana on se, että pääosa kansalaisista ei osaa tai suostu käyttämään Omasotea. Myöskään osa hoitohenkilökunnasta ei joko osaa tai suostu sitä käyttämään. Asiakasta vaaditaan käyttämään kiireettömässäkin asiassa takaisinsoittoa, johon luvataan vastata neljän tunnin kuluessa. Sen sijaan suojattuun sähköpostiin luvataan vastata kolmen tai neljän päivän sisällä. Tämähän sitten ruuhkauttaa vastauspuhelut.

Kainuun soteen rakennetaan uutta organisaatiota, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhdistetään. Ongelmana on, että hyvistä, suojatuista järjestelmistä huolimatta tieto ei kulje eri osastojen välillä. Ilmeisesti tähän on syynä se, että osa henkilökunnasta ei osaa tai halua hyödyntää tietojärjestelmiä täysimääräisesti.

On turha vetäytyä henkilösuojalausekkeiden suojaan. Asiakkaalta saa aina suostumuksen tiedon jakoon, kun kyse on asiakkaan terveydestä. Nämä henkilökunnan tietoteknisiä taitoja koskevat ongelmat ratkaistaan hyvällä johtamisella, koulutuksella ja asennekasvatuksella. Ottakaa mallia puolustusvoimista, rajavartiolaitoksesta, poliisista ja aluepelastuslaitoksista.

Kansalaisten tietotekniset taidot ovat suurempi ongelma. On selvää, että nyt niille vanhuusiässä oleville, jotka eivät osaa käyttää vaikkapa tietokonetta, älypuhelinta tai tablettia, on turha näitä taitoja opettaa. Jätettäköön vastauspuhelut heidän käyttöönsä. Osaamattomuus nykyaikaisten yhteydenpitolaitteiden käytössä on kuitenkin pikaisesti ratkaistava.

Esitän, että Suomeen luodaan eläkeajokortti. Samalla tavalla kuin nuorilta vaaditaan ajokortti, ennen kuin pääsee auton rattiin, vaadittaisiin yli 55-vuotiailta eläkkeelle pääsyyn kommunikaatiokorttia, jossa edellytetään kulloinkin käytettävissä olevien tietoteknisten yhteydenpitolaitteiden käytön osaamista. Kortin suorittaja saisi palkinnoksi esimerkiksi sopivan yhteydenpitolaitteen puoleen hintaan.

Jos joku ei terveydellisistä tai muista syistä saisi suoritettua tätä korttia, hän saisi erikoisluvan käyttää helpompia kanavia, vaikkapa takaisinsoittopuhelua. Tässä olisi työsarkaa kansalaisopistoille.

Nyt olisi syytä nostaa julkisen terveydenhuollon arvostusta. En voi ymmärtää, miksei Kainuun soten laskuihin voisi lisätä erittelyn toimenpiteen todellisista kuluista. Esimerkiksi ammattikoulun käyneet autokorjaamoyrittäjät osaavat sen tehdä. Ohessa kuvitteellinen lasku polvinivelleikkauksesta.

Tällainen laskutustapa nostaisi sekä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan että Kainuun soten arvostusta.

Kunnioitan Kainuun soten henkilökunnan tekemää ammattitaitoista työtä. Erityisesti kunnioitan sitä Kainuun soten henkilökunnan osaa, joka osaa varsinaisen työnsä ohella hyödyntää nykyaikaista tietotekniikkaa tehokkaasti.

Timo Soininen

Entinen Vanha Pieru

nykyään Boomer

Kajaani