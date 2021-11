Lukijan mielipide: Aluevaaleissa ratkaistaan, onko Kainuussa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja

Aluevaalit koittavat tammikuussa 2022. Mutta mistä hyvinvointialueiden toiminnassa on todella kyse? Kyse ei ole pelkästä hallinnon rakenteesta, vaikka rakenteillakin on toki merkitystä. Kyse on siitä, miten terveyden ja hyvinvoinnin palvelut järjestetään ja kuka niitä saa. Myös Kainuun hyvinvointialueella on isoja ratkaisuja tehtävänä.

Hyvinvointialueiden toimintaa säätävät lait on jo säädetty, mutta käytännön toteutus riippuu pitkälti tulevista aluevaltuustoista. Jos emme ole tarkkana, on vaarana, että nyt rakennetaan kuntalaisesta kaukana olevia kankeita jättiläisiä tai tehdään ratkaisuja, jotka hyödyttävät enemmän terveydenhuollon suuryrityksiä kuin tavallisia kansalaisia.

Yksinäinen isoäiti, väsynyt omaishoitaja tai leskeksi jäänyt isä tarvitsevat palveluiden äärelle pääsyn lisäksi inhimillistä kohtaamista.

Hyvinvointivaltiota on sekä puolustettava että kehitettävä. Tässä on tärkeää hyödyntää alan ammattilaisten osaamista ja varmistaa, että henkilöstöä on riittävästi ja että esimerkiksi hoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja palopelastajia kuullaan, kun palveluja kehitetään.

Erityisen oleellista on, että palveluja rakennettaessa tunnistetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän työn merkitys.

Mielenterveyden häiriöt ovat edelleen yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen. Tällä on valtava hintalappu niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Eksyneen nuoren auttamisella voidaan pelastaa kokonainen elämä. Masentuneen vanhemman saadessa apua ajoissa kannatellaan koko perhettä.

Olemme nähneet, että myös Kainuun hyvinvointialueella tarve on erityisen akuutti – erityisesti näin koronakriisin jälkeisessä maailmassa. Tarve näkyy esimerkiksi itsemurhayritysten ja itsemurhien korkeana määränä, eritoten nuorten naisten kohdalla.

Mielenterveys tulee nähdä pääomana myös Kainuussa. Lasten ja nuorten mielenterveys rakentuu arjessa ihmisten tarpeiden mukaisesti. Hyvinvointialueen tavoitteena on oltava itsemurhien ehkäisyn vahvistaminen, riskiryhmien tuen tarjoamisen lisääminen sekä vaikuttavan hoidon ja palvelun kehittäminen.

Vihreät on esittänyt, että jokaisessa kunnassa olisi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste. Isommissa kaupungeissa, kuten Kajaanissa se voisi olla kiinteä, pienemmissä kunnissa, kuten Paltamossa tai Hyrynsalmella se voisi toimia esimerkiksi kerran viikossa tai liikkuvana palveluna.

Tarvitsemme myös palvelut turvaavaa terapiatakuuta koko maahan.

Näissä vaaleissa voidaan turvata laadukkaat palvelut, torjua eriarvoisuutta ja edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua.

Iiris Suomela

Vihreiden varapuheenjohtajakansanedustaja

Brigantia Törnqvist

erityisopettajaaluevaaliehdokas (vihr.)Kajaani