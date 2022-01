Lukijan mielipide: Arki alkaa hyvinvointialueen päättäjillä

Aivan ensimmäisenä onnittelut valituille, olette saaneet kansalta valtakirjat toteuttaa lupauksianne. Alkaa vaalilupausten lunastamisen aika. Muutamia hyviä kirjoituksia ehdokkaiden joukosta kuoriutui, suuri enemmistö julkaisuista oli sektorikohtaista edun vatvontaa tai huuhaata.

Heti vaalien jälkeen on alettu perua kovimpia lupauksia. Toteamalla: hyvin menee, jos kansalaiset eivät huomaa muutosta vuoden 2023 alussa. Uskon, että suuri määrä kansalaisista muistaa poliitikkojen lupaukset.

Henkilökohtaisesti on ollut mielenkiintoista uppoutua lukemaan ammattilaisten asiantuntevia näkemyksiä ja julkaisuja uudistuksesta. Politiikkojen lupausten ja ammattilaisten näkemysero on todella suuri. Se ei minua yllätä, kuuntelin poliitikkojen puheita kymmeniä vuosia eri tehtävissä. Monesti mietin, missä maailmassa he elävät!

Asiantuntijat ennakoivat vaikeita aikoja hyvinvointialueille. Professorit uskovat, että rahoitusmallia ja ylipäätään koko sote-mallia kehitetään tulevina vuosina. Osa johtajista toteaa, että valtuustot tulevat jakamaan tulevalla valtuustokaudella kurjuutta.

Kantelujen ja valitusten määrä tulee kasvamaan. Viranomaiset tulevat saamaan suuren kantelutulvan vuoden 2023 loppuun mennessä. Valitettavasti osa hoidon tarpeessa olevista kansalaisista purkaa turhautumistaan hoitohenkilökuntaan.

Uudistus tarvitsee paljon korjaavia toimenpiteitä tulevina vuosina. Yksityinen sektori on saatava kilpailutuksen kautta mukaan palveluverkoston. Olen nähnyt lukuja, joiden mukaan noin 60 000 hyvän ammattitaidon omaavaa henkilöä tekee töitä yksityisellä sektorilla. Kansalaistenkin pitäisi saada edes jonkinlainen realistinen tieto todellisista kustannuksista. Suomi on avoin sivistysvaltio – vai onko?

Oman toimialan päätösten valmistelu luottamuselimissä ja päätösten teko valtuustossa kasvaa koko ajan. Välkky voisi ajatella: se on oman edun politiikkaa. Eipä tässäkään nähdä äänestäjän näkökulmasta mitään ongelmaa – valta sokaisee. Toivottavasti maalaisjärkeä tuli sen verran valtuustoon, että palveluverkoston kokonaisuuteen kilpailutetaan yksityinen sektori tuomaan palveluihin tehokkuutta.

Kainuulaisista äänioikeutetuista 54,5 prosenttia jätti äänestämättä. Älkää leimatko heitä sivistymättömiksi, heikosti menestyneiksi ja pienituloisiksi. Kainuu ja koko maa on jakautunut kahtia. Jos äänestämättömät olisivat todella heikosti koulutettuja, on opetusministeriö epäonnistunut pahasti tehtävässään.

Tarvitsemme demokratian vahvistamiseksi vaihtoehtoja, mutta valitettavasti edes tutkijoita ei alhainen äänestysaktiivisuus huoleta. Vaihdetaanko enemmistö kansasta, tutkijat vai nielläänkö jatkossakin eduistaan kiinni pitävien vähemmistön valta?

Toivo Kyllönen

sitoutumaton

Kajaani