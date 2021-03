Lukijan mielipide: Asioiden säilyttäminen ennallaan on myös päätös

Kajaanilaiset ovat varsin tyytyväisiä asuinkaupunkiinsa.

Tämä tulee ilmi sekä ystävien ja tuttavien kanssa jutustellessa, että Kainuun Sanomien 2. maaliskuuta julkaistusta jutusta "Kysyimme kajaanilaisilta: Millaista on elää 370-vuotiassa kaupungissa?" Jutussa haastateltiin kuutta kajaanilaista, jotka antoivat kiitettävää palautetta kompaktista kotikaupungistaan. Vaikka asioita voi aina tehdä paremmin ja välillä itse kukin hieman nuristaan, niin kyllähän se on myönnettävä: Kajaani on hyvä paikka asua ja elää, tehdä työtä, harrastaa ja opiskella.

"Vain muutos on pysyvää" totesi antiikin Kreikan filosofi Herakleitos ja usein suomalaisessakin puheenparressa ylistetään edelläkävijyyttä tai megatrendien aallonharjalla ratsastamista. Vierivä kivi ei sammaloidu ja hyviä uudistuksia tarvitaan – mutta uudistuksia ei pidä tehdä vain uudistamisen takia.

Olen aina ihmetellyt, miksi ihmiset pyrkivät korjaamaan sellaisia asioita, jotka eivät ole rikki, ja tulokseksi saadaan lähinnä sutta ja sekundaa. Edelläkävijyys peräpää edellä puuhun ei ole kenenkään edun mukaista.

Ex-kansanedustaja Pentti Kettunen kirjoitti mielipidekirjoituksessaan "Kunnallisen vesihuollon yksityistämistä ei pidä edes suunnitella" (KS verkkolehti 22. helmikuuta) Kajaanin vesi -liikelaitoksesta ja sen pitämisestä kajaanilaisissa käsissä. Kettunen toivoi, että yksi vaalien teemoista tulisi olemaan pohjavesivarojen säilyttäminen kunnallisten vesilaitosten käsissä.

Olen täsmälleen samaa mieltä Kettusen kanssa, enkä kannata Kajaanin veden yhtiöittämistä enkä sen osittaistakaan myymistä tulevalla valtuustokaudella, mikäli pääsen valtuutettuna jatkamaan. Asioiden säilyttäminen ennallaan on nimittäin päätös itsessään.

Minna Partanen

Kajaanin kaupunginvaltuutettu (ps.)

kuntavaaliehdokas