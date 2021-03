Lukijan mielipide: Asumisen kustannuksiin on mahdollisuus vaikuttaa oikeudenmukaisesti

Kokoomuksen kajaanilainen varavaltuutettu Hannu Suutari kirjoittaa Kainuun Sanomissa (10.3.) Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan omistajapolitiikasta Loisteen ja sen tytäryhtiön Kajaven osalta.

Suutarilla lienee menneet puurot ja vellit vaalihuminoissa sekaisin, kun hän väittää Kajaanin kaupungin linjanneen strategiassaan Loisteen ja Kajaven omistamiseen liittyviä asioita. Näin ei kuitenkaan ole.

Kajaanin kaupungin omistajapolitiikka toteutetaan valtuustossa hyväksyttyjen omistajapoliittisten linjausten puitteissa. Viimeksi omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.12.2020 reilut neljä kuukautta sitten täysin yksimielisesti.

Kaupungin omistajapolitiikan toteuttamisesta vastaa taasen kaupunginhallitus omistajapoliittisen ohjelman kautta, jonka tarkoitus on varmistaa omistajapoliittisten linjausten toimeenpano.

Tulevalla valtuustokaudella Kajaanin tulee mielestäni tarkastella asukkaidensa asumiskustannuksia kokonaisuutena ja löytää ne keinot, joilla niitä voidaan laskea oikeudenmukaisesti. Omistajapolitiikan valikoimassa näitä keinoja on olemassa runsaasti.

Kajaanin Pietarin kohtuuttoman kovaan hintatasoon on puututtava, koska julkinen toimija vääjäämättä määrittää asumisen hintaa koko kaupungissa. Kajaanin Veden maksuja on oltava valmius tarkastella monestakin syystä, vääjäämättömänä elämisen perustarpeena vesilaskut voivat kasvaa suuriksi esimerkiksi lapsiperheissä.

Loisteen ja Kajaven osalta tarkastelua on niin ikään tehtävä. Ensimmäinen liikku voi olla esimerkiksi sähkönsiirron perusmaksujen alentaminen, sillä se on tällä hetkellä perussähkönkäyttäjille sama kulutukseen katsomatta.

Ennen tätä on hyvä nähdä maamme nykyisen hallituksen toimenpiteiden vaikutus, kun siirtoyhtiöiden hintojen korotuskatto puolitetaan ja yhtiöiden sallittua tuottoa supistetaan lainsäädännöllä.

Ja onpa hyvä muistaa sekin, että esimerkiksi kiinteistöverojen tason tarkasteleminen on varteenotettava mahdollisuus asumiskustannusten alentamisen keinovalikoimassa, tasaverona se kolahtaa eniten nimenomaan pienituloisten kaupunkilaisten lompakkoon. Osittain progressiivisena verona kunnallisvero on lähtökohtaisesti oikeudenmukaisempi tapa kerätä verotuloja kuin kiinteistöveron kaltainen tasavero.

On hyvä muistaa myös se, että kuntatalous on kokonaisuus. Kun joku tulovirta pienenee, syntyy tulopuolelle siitä vaje jota voidaan paikata joko jollain toisella tulovirralla tai leikkaamalla menoja. Todettakoon tässä vaiheessa se, että menojen leikkaaminen tarkoittaa usein kovin helposti sumeilematonta palveluista leikkaamista. Toisten poliittisten ryhmien tämä on perinteisesti sopinut äärimmäisen hyvin.

Itse en voi kuitenkaan pitää lyhytnäköistä pikavoittojen hakemista kestävänä ja vastuullisena päätöksentekona, jos tahdomme todella pitää huolta pienituloisista kunnallisia palveluita käyttävistä asukkaistamme.

Meidän on yhdessä löydettävä vastuulliset ja oikeudenmukaiset ratkaisut.

Miikka Kortelainen

Kajaanin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vas.)

kuntavaaliehdokas