Lukijan mielipide: Ateriamaksujen korotukset Kainuun soten alaisissa kehitysvammaisten hoitokodeissa

Kainuun soten yhtymähallituksen kokouksessa 9.12. on päätetty Kainuun soten asiakasmaksut 01.01.2021 alkaen.

Tehdyn päätöksen mukaan ateriamaksut on yhtenäistetty samansuuruisiksi kaikissa Kainuun kehitysvammaisten ryhmäkodeissa. Tässä ei ole otettu huomioon kotien erilaisuutta asiakkaiden kunnon ja huolenpidon suhteen. Asiakkaalta perittävän maksun pitää vastata todellisia kuluja.

Ryhmäkoteja on kolmenlaisia. Kodit, joiden kaikki ateriat tulevat asiakkaille valmiina. Kodit, joita sanotaan autetuiksi ryhmäkodeiksi, joissa ateriat valmistetaan osittain itse. Sitten ovat ne kodit, joissa kaikki ateriat valmistetaan itse.

Viimeksi mainitusta esimerkkinä Kalliokadun ryhmäkoti Kajaanissa. Siellä hankitaan tarvikkeet keskitetysti aina viikoittain ja asiakkaat osallistuvat hoitajien kanssa aterioiden valmistamiseen. Tämä on koettu erittäin hyväksi tavaksi kaikkien kannalta. Lisäksi asiakkaat osallistuvat myös siivoukseen, leivontaan ja muihin askareisiin kukin oman osaamisen ja jaksamisen rajoissa.

Tällä tavalla ateriamaksu on ollut vielä viime vuoden loppuun asti noin 7,50 euroa/pv. Uuden päätöksen jälkeen ateriamaksu on 17,60 euroa/pv. Tämä tarkoittaa noin 10 euron korotusta päivää kohti. Korotuksesta tulee Kalliokadun ryhmäkodissa 3799,65 euron korotus asiakasta kohti vuodessa. Ryhmäkoti on 7-paikkainen, joten vuositasolla korotusta tulee yhteensä 26 597,55 euroa.

Samanaikaisesti ateriat valmistetaan ryhmäkodissa itse samalla tavalla kuin ennenkin. Korotettu hinta ei vastaa enää todellisuutta. Kalliokodin tapaa toimia ei kuitenkaan haluta muuttaa, koska se on asiakkaiden etu. Heidän päivänsä kuluvat pieniä askareita tehden. Samoin henkilökunta kokee tavallisen arjen mielekkääksi.

Sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) 31 §:n mukaan asiakkailla on oikeus saada selvitys eri vaihtoehdoista. Tässä tapauksessa asiakkaita ja omaisia ei ole kuultu lainkaan. Myös hallintolaki (6.6.2003/434) ohjaa viranhaltioita toimimaan siten, että viranhaltija edistää ja toteuttaa hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa kuulemalla asiakasta.

Olemme tehneet Kainuun soten yksilöasianjaostolle oikaisuvaatimuksen.

Edellä kerrottu esimerkki päätöksenteosta on tapahtunut yhtymähallituksen käsitellessä Kainuun soten vuoden 2021 talousarviota. Yhtymävaltuustossa se on mennyt läpi kaiken muun mukana. Kuntayhtymän luottamushenkilöiltä vaaditaan mahdotonta, jos heille ei kerrota asioiden esittelyssä merkittäviä muutoksia.

Kainuun soten alijäämät vaativat kaikkien kivien kääntämistä, mutta heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten asiat pitää hoitaa lakien mukaisesti.

Aila Alasalmi

Kainuun kehitysvammaisten tukipiiri pj.

Saila Kivioja

Kalliokadun ryhmäkodin asiakkaan äiti ja edunvalvoja