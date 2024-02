Mielipiteet

Lukijan mielipide: Auttaisiko hallituspohjan laajentaminen työmarkkinaongelmaan

Pentti Kettunen Kainuun Sanomat

Suomi on ajautumassa kaaokseen.

Jos lakkoilu jatkuu ja laajenee, siirtyvät kokoomuksen Petteri Orpon johtaman hallituksen tavoittteet Suomen talouden korjaamiseksi kauas tulevaisuuteen tai ne eivät toteudu ollenkaan ja edessä on eräänlainen konkurssitila.

Lakkoja on luonnehdittu poliittisiksi lakoiksi eli ne on suunnattu nykyhallitusta vastaan. Tämä tilanne on toisaalta ymmärrettävää, koska kysymyksessä on vasemmiston ja ay-liikkeen yhteinen taistelu oikeistohallitusta vastaan.

Kysymyksessä on siis ennen kaikkea poliittinen taistelu, jossa ay-liike ja sen jäsenistö on vain taisteluväline. Tätä kaikkea ohjataan lähinnä demarien puoluetoimista käsin.

Jos mitään järjestelyjä ei tehdä, valtakunta ajautuu ennennäkemättömään kaaokseen.

Tuhannen taalan kysymys kuuluu – miten tilanne saataisiin normalisoitua ja rauha palaamaan työmarkkinoille ja työpaikoille?

Olisiko tässä tilanteessa jopa tasavallan presidentin käytettävä arvovaltaansa ja puututtava peliin?

Miten sitten tasavallan presidentti voisi puuttua? Hän voisi harkita vakavasti asiaa ja kutsua Mäntyniemeen merkittävimpien puolueiden johtoa, ay-pomoja sekä tarvittavat asiantuntijat ja pyrkiä siihen, että tilanne laukeaa.

Tämä voisi tarkoittaa sitä, että sosialidemokraatit yritettäisiin saada mukaan hallitukseen, jolloin kokoomus, perussuomalaiset ja RKP luovuttaisivat parlamentaarisen voiman mukaisen osuuden ministerinsalkuistaan demareille.

Aivan takuuvarmaa on se, että jos mitään järjestelyjä ei tehdä, valtakunta ajautuu ennen näkemättömään kaaokseen.

Kirjoittaja on perussuomalaisten entinen kansanedustaja Kajaanista.