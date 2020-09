Lukijan mielipide: Avataan paikkariippumattomia virkoja

Kun kulkutauti jyllää, tiiviissä yhteisössä asuessa syntyy helposti ahdistus. Ihmiskontaktien pelossa kodista voi olla vaikea poistua. Julkisilla kulkiessa tautiriski on oikeastikin ainakin ruuhkassa todellinen. Maaseudulla vaikutukset ovat olleet vähäisempiä. Jos sattuu asumaan omakotitalossa, puuhaa on aina jo oman huushollin ylläpidossa. Ulkoilemaan ja metsään on päässyt vaikka kuinka usein.

Korona on tuonut sentään jotain hyvääkin. Etätyö ja -kokoukset ovat tulleet jäädäkseen. Se säästää minunlaiseltani periferian ihmiseltä paljon aikaa ja vähentää päästöjä. Vähentynyt on myös turha lentely kansainvälisiin palavereihin sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Oma mökki on ollut varmasti monella tänä kesänä ennätyksellisen paljon käytössä, lomaillessa ja etätöissä. Moni on myös innostunut hankkimaan paikan maaseudun rauhasta kohtuuhinnalla ja kotimaan matkakohteet ovat hurmanneet kävijöitään. Raha pyörii Suomessa.

Vetämäni harvaan asutun maaseudun parlamentaarinen työryhmä linjasi, että aina valtionhallinnon paikkojen auetessa tulisi tehdä selvitys siitä, voidaanko tehtävää hoitaa etänä. Työpaikka, joka ei vaadi läsnäoloa tietyssä kohteessa, tulee avata paikkariippumattomasti siten, että työn voi ottaa vastaan muualtakin kuin pääkaupungista.

Nyt olemme nähneet oikeasti, kuinka monessa työssä tämä onkaan mahdollista. Siksi vaadin, että pääministeri Marin antaa selkeän ohjeistuksen eduskunnan linjaamasta asiasta ministeriöihin ja virastoihin. Valokuituverkko on ollut ja tulee olemaan arvossaan, sillä se mahdollistaa nopeat yhteydet ympäri Suomen.

Vaikka korona on jo helpottanut, ohi ei tilanne vielä ole. Toivotan voimia kaikille yrityksille ja työntekijöille. Teemme eduskunnassa ja hallituksessa parhaamme, että mahdollisimman moni työpaikka säilyisi ja sekä yritykset että yksilöt voisivat luovia karikon yli.

Tästäkin selvitään!

Anne Kalmari

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja (kesk.)

Harvaanasutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän pj. 2017-2019