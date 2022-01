Lukijan mielipide: Avoimuutta, tietoa ja rehellisyyttä kaipaan politiikkaan

Toimiessani politiikassa minua painostettiin voimakkaasti luopumaan avoimuuden aatteestani. Kainuussa on politiikoilla vahvat perinteet nurkkapatriotismiin ja viimeisinä vuosina se on voimistunut. Kainuun terveydenhoidon politiikan tiedottaminen on Pohjois-Korean tasoa.

Muutaman viikon päästä on aluevaalit. Missä viipyy faktapohjalta poliittinen keskustelu? Ovatko asiakokonaisuudet niin suuria, etteivät poliittiset liikkeet ja paikallistason ehdokkaat tiedon tasolla, kykene nostamaan tosiasioita avoimeen keskusteluun?

Valtakunnan tasolla ministereiden ja kansanedustajien puheet näyttävä olevan haaveita/unelmia. Valistunut kansalainen miettii ministereiden ja kansanedustajien puheita ja lupauksia.

Vuoden 2023 alkuun mennessä Suomeen rakennetaan hyvinvointi alueet, joissa palvelut pelaavat. Lääkäri- ja hoitajavaje on hoidettu kuntoon. Pääsemme noin viikossa kiireettömään, hoitosuunnitelman mukaiseen hoitoon. Kolmen kuukauden odotus ja suomalaisten hampaat hoidetaan kuntoon.

Talous on hyvällä mallilla ja valtio hoitaa hyvinvointialueiden rahoituksen. Kaikki tuo autuus alkaa 1.1.2023 aamun valjettua.

Älkää poliitikot pitääkö meitä äänestäjiä täysin aivottomina.

Rahoittaja muuttuu, mutta muuttuuko vastuullinen päätöksenteko? Sivistystaso on noussut Suomessa kohisten, vastaavasti poliitikkojen taloustaidot ovat laskeneet rytisten.

Kainuun soten alijäämät ovat karmeaa historiankirjotusta ajanjaksolla 2018-2022. Toivottavasti edes yksi politiikanryhmä kertoo, miten asiaa lähdetään aluevaltuustossa korjaamaan.

Kajaani on tehnyt viimeisen voitollisen tilinpäätöksen vuonna 2017. Talouspoliittinen linja, jota tinkimättömästi noudatimme vuodet 2009-2017, romutettiin täysin. Alijäämät vuosina 2018-2022 ovat kasvamassa noin 73 miljoonaan. Pitäisikö tuon tason näytöillä antaa teille valtakirja jatkamaan samalla linjalla?

Yrittäkää edes puhua uskottavasti asiakokonaisuuksista.

Sydän on vasemmalla, sydän on oikealla, meidän mielestä keskellä, se on vihreä, vastustamme, se on suomalaisilla. Ketä tuollainen hupipuhe enää innostaa vaaleissa?

Luottamus politiikkaan on valunut pohjamutiakin alemmaksi.

Kertokaa nyt ihmeessä, mikä kannustavia elementtejä teillä on tarjota meille äänestäjille, Kainuun hyvinvointialueen palvelutasolla!

Toivo Kyllönen

Kajaani