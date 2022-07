Lukijan mielipide: Drive-in -roskaamiskulttuuri

Roskaamiseen suhtaudutaan leväperäisesti ja vastuuttomasti, niin täällä Kajaanissakin. Roskaamiskieltoa rikotaan avoimesti ja se sallitaan liian helposti.

Kulttuuriin ei kuulu, että roskaajalle huomautettaisiin asiasta. Valvonta on heikkoa tai suorastaan olematonta, ja rangaistukset ovat enemmän vitsi kuin todellisuutta.

Pikaruokakulttuuri on yksi ongelman aiheuttaja. Pikaruokaa haetaan autolla, ostetaan auton ikkunasta ja ajetaan syömään lähimpään parkkiin. Ja kun roskaruoka on syöty, roskat heitetään auton ikkunasta ulos.

Liikenneympyrän lähellä olevan pikaruokapaikan parkkialueen laidalla on hyvin varustettu roskien jättöpaikka, mutta drive-in ja throw out -porukka ei jaksa kävellä muutamaa kymmentä metriä laittaakseen jätteet roskikseen. Jälki parkkipaikalla on sen näköistä.

Pikaruoka käy kehossa läpi saman sulatusprosessin kuin muukin ruoka. En ole vielä kuitenkaan nähnyt kenenkään tekevän tarpeitaan parkkipaikalla, mutta kai niitäkin on. Boomerina en ole ihan varma, joko tälle porukalle on keksitty vaivaa säästävät vaipat, autossa kun on koko ajan oltava.

Roskaamista pitäisi valvoa kunnolla. Poliisilla on toki paljon työtä, mutta asiaa auttaisi, jos partio välillä koukkaisi roskapaikoilla, tunnistaisi roskaajat ja saattaisi nämä vastuuseen.

Valvontakameroista on helppo saada tieto parkkipaikalla oleskelleista ja aluetta roskanneista.

Ismo Heikkinen

Kajaani