Lukijan mielipide: Eletäänkö vain velaksi?

Viime vuosina suomalaisten maksuhäiriömerkinnät ovat nousseet ennätystasolle. Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä ja ulosotossa on yli 500 000 suomalaista.

Nuorten maksuhäiriömerkinnät ovat viime vuosina olleet laskussa ja ikääntyneillä kasvussa. Velkaantumisella on monia kielteisiä seurauksia. Ylivelkaantuminen aiheuttaa lapsille, perheille ja kotitalouksille suurta huolta ja heikentää hyvinvointia. Ylivelkaantuminen vähentää kulutusta, mikä voi lisätä suhdanneherkillä toimialoilla yritysten talousvaikeuksia.

Sanotaan, että velka on veli otettaessa ja velka voi hetkellisesti auttaa. Ylivelkaantuminen on Suomessa sekä kotitalouksien että valtion ongelma. Tämän vuoksi kotitalouksien ylivelkaantumiseen on puututtu monin eri keinoin.

Positiivinen luottorekisteri tulee käyttöön vuonna 2024. Pikavippien tarkemmalla sääntelyllä on ehkäisty erityisesti nuorten ylivelkaantumista. Monia velkakierteitä on saatu katkaistua ja jatkossa luottorekisteri ehkäisee uusien velkakierteiden syntymistä.

Sanotaan, että velka on veljenpoika maksettaessa. Kotitalouksien ohella on huolehdittava siitä, että Suomen valtio ei velkaannu liikaa. Suomi on velkaantunut ennätyksellisen paljon viime vuosien kriisien aikana. Myös aikaisemmin Suomi on kohdannut niin sanottuja velkaantumisaaltoja, joiden seurauksena valtion taloutta on jouduttu tasapainottamaan.

Suomen on säilytettävä uskottavuutensa rahoitusmarkkinoilla. Sijoittajien ja markkinoiden tulee luottaa, että valtio pystyy maksamaan velkansa takaisin. Velkaantumiseen liittyy aina riskejä ja nämä riskit kasvavat, mikäli valtio velkaantuu hallitsemattomasti. Valtion velan kasvua hillitään parhaiten, kun huolehditaan sekä julkisen talouden vakaudesta että talouskasvun edellytyksistä.

Hillitön velaksi eläminen ei toimi yksilön, perheen tai yhteiskunnan tasolla. Tämän vuoksi Suomen seuraava eduskunta joutuu vaikeiden päätösten eteen.

Kipeät päätökset tulevat myös kuntien ja hyvinvointialueiden päätettäväksi. Erinomainen lähtökohta päätöksenteolle on velkaantumiseen liittyvien riskien tunnustaminen ja sitoutuminen kipeisiin päätöksiin.

Tulevien sukupolvien mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen ei tule pilata. Valtion velkaantumista emme voi lopettaa.

Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, onko velkaantuminen hillittyä vai hallitsematonta. Tämän vuoksi jokaisen kannattaa äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa.

Matti Heikkinen

YTL

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Kajaani