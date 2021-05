Lukijan mielipide: Elinkeinopalveluista ja investoinneista

Suomen talouspoliittinen keskustelu kaipaa uudistamista. Suomen kansantalous kärsii sitkeästä rakennetyöttömyydestä ja valtiontalouden alijäämästä. Näiden talousongelmien taustalla on elinkeinorakenteen murros, joka on vienyt Suomesta tehtaita ja työpaikkoja ulkomaille. Suomeen ei ole syntynyt riittävästi uusia kasvualoja.

2000-luvun taitteessa Kainuun kunnat olivat yhtä mieltä siitä, että silloiset toimialakohtaiset kehittämiskeskukset olivat tulleet muodossaan tiensä päähän ja tarvittiin jotain, joka kokoaisi yhteen hajanaiset palvelut. Tuolloin lausuttiin alueellisen kehitysyhtiön perustamissanat.

Aikaa on sittemmin kulunut parikymmentä vuotta, ja Kainuussa ollaan tänään tilanteessa, jossa yhteinen, kaikkien kuntien omistama kehittämisyhtiö on puolestaan tullut toimintamuodossaan tiensä päähän. Aika tulee näyttämään, mitkä näistä mainituista palvelumuodoista olivat juuri yritysten kannalta parhaita ratkaisuja turvaamaan yritysten itsensä tarvitsemat joustavat palvelut kuhunkin tarpeeseen.

Todellisuushan on, että yritys tarvitsee ongelmatilanteeseensa erityisesti nopeaa reagointia, neuvontapalvelun läsnä olemista. Puhelinsoitto tai pikapalaverin järjestyminen tulisi tapahtua ilman ajanvarausta, ilman odottelua – tarve on usein nyt ja heti!

Kuntien elinkeinoasiamiehet ovat ammattilaisia, oman kunta-alueensa erityisasiantuntijoita, alueensa yritysten sielunelämässä syvällä olevia toimijoita. Näitä asiantuntijoita on palautunut kuntiin nyt aluekehitysyhtiön alasajon seurauksena. Tämä lähestymiskulma neuvontapalvelujen tuottamisessa on toimiva, kunhan aika- ja muita tarvittavia resursseja on riittävästi.

On todettu, että uudet investoinnit ovat ensiarvoisessa asemassa uusien työpaikkojen saamisessa alueelle. Esimerkiksi matkailutoimialalla uusi majoituskapasiteetti tuo uusia matkailijoita, uusi kiinnostaa ja tuo kiinnostuneita asiakkaita testaamaan palvelujen laatua.

Samoin esimerkiksi biotalouden ja kaivannaisteollisuuden uudet investoinnit tuovat rakennusaikaisia ja toiminnanaikaisia työpaikkoja sekä luovat alueen kiinnostavuutta edelleen uusien investointien saamisessa.

Sijoittajatahot katsovat aluetta kokonaisuutena, alueen kiinnostavuutta, monipuolisuutta, mainetta ja aktiivisuutta hakea kumppanuuksia, tahtoa auttaa investoijaa löytämään tarvitsemansa luotettavan tiedon joustavasti ja luotettavasti. Tätä toimintaa Kainuussa tulee edistää.

Investointien aktiivinen edistäminen on yhdistelmä koko maakunnan myönteistä, ammattimaista mainetyötä ja toimialakohtaista investoijien edellyttämän faktatietojen kokoamista ja tiedon helppoa saatavilla oloa. Koristeena kakussa on alueen saavutettavuuden turvaaminen, sen todentaminen, että yhteydet ulkomaailmaan pelaavat nyt ja pitkällä aikavälillä.

Lupaukset yrityksille palvelujen turvaamisesta ja näyttävät esitteet investoijille alueen erinomaisuudesta eivät riitä – tarvitaan tekoja ja faktoihin perustuvaa tietoa. Investointitason kohentaminen vaatii pitkäjänteisyyttä.

Toivo Sistonen

kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen,

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kajaani