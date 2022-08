Lukijan mielipide: Energiakriisi johtuu omista päätöksistä

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoi Ylen lauantailähetyksessä, että Euroopan ja Suomen energiakriisi johtuu Venäjästä, joka käyttää energiaa sodankäynnin välineenä. Tämä väite kääntää syy-seuraussuhteet päälaelleen: energiakriisi johtuu EU:n asettamista Venäjän pakotteista, joita puolen vuoden aikana on asetettu 12 kertaa lukuisille sektoreille.

Kuudennessa pakotepaketissa kesäkuussa liitettiin öljy mukaan. Siinä yhteydessä Euroopan maita kehotettiin lopettamaan Venäjän fossiilisten polttoaineiden, mm. öljyn, maakaasun ja sähkön osto. Ei Venäjä ole kieltäytynyt myymästä maakaasua ja sähköä Eurooppaan, vaan Eurooppa itse, muutamaa maata lukuun ottamatta, on kieltänyt ostamasta energiatuotteita Venäjältä.

Suomi on tässä toiminut etunenässä ja lopettanut kaiken energian tuonnin Venäjältä. Pääministeri Sanna Marin on mennyt lausunnoissaan vielä pitemmälle. Hänen mielestään kaikenlainen yhteistyö Venäjän kanssa tulee lopettaa.

"Nyt kun itketään energiakriisiä, on syytä puhua asioista niiden oikeilla nimillä."

Nyt kun itketään energiakriisiä, on syytä puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Energiakriisi johtuu EU:n ja Suomen omista päätöksistä, joilla pyritään eroon Venäjän energiasta.

Näitä päätöksiä perustellaan Venäjän käymällä sodalla Ukrainassa, jotta Venäjän sotakassa tyhjenisi.

Nyt on käynyt ilmi, että Venäjän sotakassa ei tyhjene lännen toiveista huolimatta. Venäjän talouden romahtamista ei ole näköpiirissä. Venäjä on kääntänyt kaasu- ja öljyhanat Kiinaan ja Intiaan, Egyptiin sekä mm. Turkkiin, missä kysyntä energialle on koko ajan kasvussa. Pitää muistaa, että suurin osa YK:n maista ei ole mukana Venäjän vastaisissa pakotteissa.

Kun aiemmin EU:n viidensadan miljoonan väestö rahoitti Venäjän sotakassaa, ollaan siirrytty uuteen tilanteeseen, missä Kaukoidän kuusi kertaa suurempi väestö rahoittaa Venäjän sotaa.

Öljyä kuljetetaan entistä enemmän myös laivoissa. Laivat seilaavat ympäri valtameriä ja pakotepolitiikka on synnyttänyt uuden bisneksen: öljyä siirretään laivasta toiseen ja siten öljyn alkuperän häivyttäminen on helppoa kuin heinänteko.

Ensi talvena Suomessakin palellaan pakkasessa ja maksetaan ennen kokematon summa lämmityksestä. Tähän on syytä varautua myös henkisesti. Vaikka toiveemme mukaisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättyisi mahdollisimman pian, energiakriisi maassamme tulee jatkumaan pitkään.

Voidaan täydellä syyllä kysyä, ovatko EU ja Suomi toimineet viisaasti lisäämällä energian Venäjän vastaisiin pakotteisiin. Tunnehuumassa päädytään aina hätiköityihin päätöksiin. Huomattavasti tehokkaampiakin keinoja kun olisi ollut käytössä, keinoja, jotka eivät tällä tavalla kolahtaisi omaan nilkkaan.

Paavo Keränen

HTM, Kajaani