Lukijan mielipide: Energiakriisi – syitä on monia

Nykyinen hallituksemme pyrkii suurempiin päästövähennyksiin kuin muu Eurooppa vaarantaen oman kilpailukykymme, polkien oman huoltovarmuutemme lattian rakoon. Mielestäni meidän tulisi tehdä ratkaisuja pitkällä aikajanalla. Aina on otettava huomioon tulevat vuodet sekä mahdolliset kriisit, eikä mennä puolivaloilla kuin päättömät kanat. Velkarahan kylväminen tuottamattomiin kohteisiin ei ole järkevää.

Kaikilla toimilla haetaan ilmastonmuutostavoitteita. Ovatko pientuloinen suomalainen ja yrittäjät tämän lystin maksajia? Sähköä säännöstellään, mutta sähköautolla pitäisi ajaa.

Kansalaisia körmyytetään valtavilla sähköveron korotuksilla, polttoaineen hinta kaataa kuljetusyrityksiä, maatalous yskii korkeista energia kustannuksista. Jos kansalaiset valittavat, etteivät rahat riitä, hallituksen jäsenet yksi toisensa jälkeen käskevät sosiaalitoimiston luukulle. Eikö enää muuta nöyryytystä ole?

Suomalainen on tottunut tekemään työtä ja maksamaan veronsa, omat kulunsa. Viimeinen vaihtoehto on sossun luukku. Nyt muutama kuukausi ennen vaaleja aletaan sorvaamaan oljenkorsia, erilaisia hetkellisiä alennuksia, joilla puidaan selkeästi vaaliriihtä ja velkarahalla. Jokaista suomalaista kohti on jo yli 24 000 euroa velkaa ja lisää otetaan.

Kaikilla sähkölaskun maksajilla ei ole lapsia. Mihin unohtuu yksin asuva eläkeläinen tai muuten pienituloinen? Yhä useampi perhe kitkuttelee köyhyysrajalla. Jostain sen rahan on tultava myös sosiaaliturvaan.

Nyt tästä on tultava loppu! Ilmastotavoitteet muun Euroopan tasolle, vuoteen 2050 mennessä. Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus myös säästämiseen.

Tarvitsemme turvetta varastoihimme 5 vuoden ajaksi, koska se on huoltovarmuusenergiaa kriisiaikojen varalle. Suomi rahoittaa kuitenkin Ruandan turvevoimalan rakentamista. Ruotsin turve on uusiutuvaa.

EU:ssa päätettiin, että puu ei ole uusiutuvaa vuoden 2030 jälkeen. Metsät katoavat, jos annetaan niiden vain olla, eikä uudisteta niitä. Hallituksen ministereiden on aika selvittää, mitä tarkoittavat huoltovarmuus ja omavaraisuus.

On tarkkaan laskettava ja harkittava, mitä tuotantoa myydään Suomen rajojen ulkopuolelle ja mikä kannattaa ostaa tai säilyttää omana, ettei tule "pikku yllätyksiä". Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset on hyvä esimerkki siitä, että suomalaisetkin yllätettiin housut kintuissa. Paikallinen huoltovarmuus tulee ottaa käyttöön.

Aurinkoenergian käytössä Suomi kulkee täysin takamatkalla verrattuna muuhun Eurooppaan. Auringon säteily Suomessa vastaa Pohjois-Saksaa. Aurinkoenergia on ainoa energiamuoto, joka voidaan rakentaa käyttökohteen läheisyyteen ja sitä voidaan tarvittaessa laajentaa. Ylimääräinen sähkö voidaan myydä sähköyhtiöille. Valtion tulisi myöntää energiatukea aurinkopaneelien investointeihin.

Miksi tuulivoimaloita ei rakenneta sinne, minne niissä tuotettu sähkö menee? Ei ole mitään järkeä rasittaa luontoa muitten alueiden sähkön tarpeeseen rakennetuilla tuuliteollisuusalueilla. Tuulivoimaloitten läheisyys laskee kiinteistöjen arvoa, tästä on jo kokemusta. Tehdäänkö hölmöjä päätöksiä, joita tulevaisuuden sukupolvet eivät hyvällä katso? Näinkö meitä höynäytetään?

Siis työnnetään haketta ja pökköä pesään, hoidetaan metsiämme, nostetaan turvetta kaiken varalta, otetaan ydinvoimalat käyttöön, kehitetään bioenergiaa ja rakennetaan näin sinivalkoista siirtymää.

Eila Aavakare

varakansanedustaja (ps.)

Kajaanin kaupunginvaltuuston pj.

eduskuntavaaliehdokas