Lukijan mielipide: Erilaisia kapitalisteja, kenen rahat

On ollut virkistävää seurata ja ottaa itsekin kantaa Kajave-keskusteluun. Se on tuonut mielenkiintoisia kommentteja ja kannanottoja, miten Oy:n tulee toimia. Yksi yhteinen tekijä on kuitenkin selvä, yhtiön tulee tuottaa voittoa ja omistajilleen "hillopurkkiin" täytettä. Siinäpä ne ovatkin.

Sitten alkaa tulla eroja ja varsinkin siitä, mikä on kohtuullista voitontavoittelua ja siitä, että mitkä tahot osakkeenomistajina ovat yhtiön takana ja osinkoja käytetään. Onko julkisomisteinen, pörssi vai suoraan yksityisomisteinen yhtiö.

Osalle julkisessa keskustelussa on hyväksyttävämpää, kun julkisomisteinen yhtiö tuottaa hyvin ja jakaa osinkoja kyseiselle omistajalle. Mutta jos kysymyksessä on pörssiyhtiö, paitsi Kojamo, tai peräti yksityinen (perhe) yhtiö, niin tuotoilla ja osingoilla onkin väliä ja niitä paheksutaan usein. Ehkä sen vuoksi tämän hallituksen työlistalla on vasemmiston ajamana pääomaverojen kiristäminen tuottavilta pörssi- ja yksityisiltä yhtiöiltä.

Kojamo on poikkeus tässäkin, kun niin sanotut yleishyödylliset yhdistykset (ay-liike) eivät maksa pääomaveroa. Kojamon omistajien mellevää hillopurkkia paisuttaa varma taattu tulonlähde eli veronmaksajien Kela ja sen maksamat suorat asumistuet yhtiölle. Sama varma tulonlähde on myös kuntien vuokrataloyhtiöillä. Kuntien omistamat vuokrataloyhtiöt ymmärtävät kuitenkin pitää vuokratason kohtuullisena, niin kuin kuuluukin olla ja samalla tuottavana. Kojamo on siinäkin poikkeus.

Sitten tulee lisää eroja. Kun yhtiö tuottaa voittoa ja osinkoja omistajille, niin miten niitä käytetään. Jotkut jakavat, toiset taas antavat olla pääomien katteena ja varautuvat näin tulevaan, esimerkiksi investointeihin. Joku (esimerkiksi vasemmiston Räisänen ) on taas sitä mieltä, että julkisomisteisen yhtiön osinkoja voidaan käyttää kunnan käyttötalouden katteeksi ja samalla kuntien veroäyri voidaan pitää alhaisempana.

Taloudellisesti kuihtuvat kuntataloudet tarvitsevat kyllä pääomia käyttötalousmenoihin, mutta osingot eivät sovi siihen vaivaan. Toinen (vasemmiston Myllylä ) päivitteli aikaisemmin, miksi eräät Kainuun kunnat menivät myymään sähköosakkeensa, syyttäkööt itseään. Nythän taas sähköosakekauppa on käynyt Loisteen kohdalla. Kapitalisti myy, kun on tilaisuus ja oikea hinta.

Allekirjoittanut lähtee siitä, että kuntatalous pelastuu toimivien ja tuottavien yritysten tuella. Julkiset palvelut, jotka ovat tärkeitä ja niiden tulee toimia, ovat kulueriä. Niitä varten kerätään taas veroja ja niihin tulee myös valtionapuja. Kunta, valtio ja maakunta ovat hallintoelimiä, jotka hallinnoivat meidän maksamia veroja. Eli hallintoelinten varat ovat meidän. Ja aina, kun vaadimme edellä mainituilta hallintoelimiltä palveluja, niin se tarkoittaa lisää veroja.

Nämä edellä mainitut hallintoelimet eivät ole muutoin kuin palveluja tuottavia. Suomessa kokonaisveroaste on jo Euroopan korkeimpia ja huitelee jossain 40 – 42 prosentin tuntumassa.

Kysymys: Kuka haluaa lisätä verotusta? Vastaus: Vihervasemmisto.

Summasummarum. Tuottavat yksityiset ja perheyritykset tuovat kunnille hyvinvointia, työpaikkoja ja verotuloja. Suosikaamme niitä.

Jaakko Kyllönen

yrittäjä

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kuhmo