Lukijan mielipide: Etätyö avuksi palveluiden tarjoamiseen

Mitä, jos valtion virkamies voisi tehdä töitä omassa kotimaakunnassaan Helsingin sijasta? Palvelisi helsinkiläisiä etänä ja vaikka kainuulaisia menemällä suoraan asiakkaan luokse.

Tämä voisi olla mahdollista, jos monipaikkatyön mahdollisuudet käytetään hyväksi fiksusti.

Valtion kannattaakin edistää monipaikkaista työskentelyä silloin, kun se helpottaa palveluiden tarjoamista koko maassa. Maakuntiin kannattaa myös perustaa yhteiskäyttötiloja ja -toimistoja valtion työntekijöille, kotivirastosta riippumatta.

Marinin hallitus esittää eduskunnalle lakia valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista. Tämä hallituksen lakiesitys ja tuleva valtakunnallinen sijoittumissuunnitelma tarjoavat mahdollisuuden tarkastella rohkeasti ja luovasti sitä, miten monipaikkaisuutta voi käyttää valtion palveluiden saatavuudessa eri puolilla Suomea.

Koronakriisi teki etätyöstä arkea. Se on koettu enemmän myönteisesti kuin kielteisesti: työtyytyväisyys on parantunut, työn itsenäisyys kasvanut, omaa työtä voi hallita paremmin ja työssä ei ole enää niin kiire. Työmatka-aikaa säästyy keskimäärin noin 50 minuuttia vuorokaudessa.

Isoja yhteiskunnallisia asioita, jotka parantavat työhyvinvointia. Tiedot kävivät ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä Työelämägallupista.

Yrittäjien teettämien kyselytutkimusten mukaan viidennes tekisi monipaikkatyötä vapaa-ajan asunnossa. Tämä on valtava mahdollisuus paikkakunnille, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja – Kainuussa näitä riittää!

Yrittäjät ovat valtion ja kuntien virastojen merkittävä asiakasryhmä: on paljon velvoitteita, jotka yrittäjän on hoidettava viranomaisen kanssa. Hallinnon pitäisi toimia niin, että yrittäjä ei edes huomaa rajoja. Siksi me Yrittäjissä kannatamme yhden luukun mallia: että yrittäjä asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voi hoitaa kaikki tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat kerralla.

Kuntavaaliehdokkaiden kannattaa miettiä tätä jo nyt, ja valtuustoon valittujen toteuttaa kunnassa heti ensi vaalikaudella!

Anu Tervonen

toimitusjohtaja

Kainuun Yrittäjät

Janika Tikkala

elinkeinopolitiikan asiantuntija

Suomen Yrittäjät