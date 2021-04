Lukijan mielipide: Exit ja Kajaani

Nyt puhutaan isolla äänellä exitistä, eli koronaan liittyvästä avautumisesta.

Mielestäni nyt pitäisi panostaa rokottamiseen tasapuolisesti ja nopeasti, ennen kuin Brasilian muunnos epidemiassa on meillä.

Kannattaisiko Venäjältä tilata Sputnik rokotetta?

Luulen, että tämä tauti ei mene ohi muuten kuin rokottamalla, en ymmärrä lääketieteestä, mutta maalaisjärjellä ajatellen toimisin näin.

Otan rokotteen heti kun sen saan.

Onko hallitus hoitanut koronaepidemian oikein vai ei, sillä ei ole merkitystä tulevaan.

Yrittäjille täytyy korvata menetykset epidemiasta, se on selvä, säästyäksemme konkurssilta, sillä syy ei ole heidän.

Käytetään maskia ja pidetään etäisyyksiä ohjeiden mukaan, unohtamatta käsien pesua.

Toivotaan kaikille aurinkoista ja avointa kesää.

Me emme lupaa, vaan seuraamme yhdessä kanssanne, mitä on tapahtumassa ja voitte ottaa asioihin kantaa nettiparlamentissa me, ja keskustellaan siellä asiat halki.

Meillä on paljon yhteisiä asioita, kannanottoja: koulutus, kaavoitus, vanhukset.

Luottamuksella, avoimuudella, sekä rehellisyydellä eteenpäin.

Markku Pyy

kuntavaaliehdokas (Liike Nyt)

Kajaani