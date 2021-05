Lukijan mielipide: Hallituksen äänetön yhtiömies

Mikä se tällainen äänetön yhtiömies on? No, sehän on sellainen, jolla ei ole kommandiittiyhtiössä äänivaltaa vaan toiset, eli äänelliset yhtiömiehet päättävät äänettömän yhtiömiehenkin puolesta, miten hänenkin sijoittamiaan rahoja yhtiössä käytetään.

Kokoomuksesta on nyt ihan omasta tahdostaan tullut tämän hallituksen äänetön yhtiömies. Ensin kokoomus päätti tukea hallituksen EU-elvytyslinjaa tyhjää äänestämällä. Kun tämän tuen toimivuus oli epävarmaa muutettiin strategiaa – äänestetään sittenkin tukea hallitukselle eli puolesta.

Nyt varmaankin suuri raha eli vuorineuvokset ovat tyytyväisiä – he tulevat saamaan takuuvarmasti oman osuutensa EU:n elvytyspaketista. Ja eiköhän sieltä vaalitukien muodossa jotain heru myös niille, jotka nyt tukevat.

Mutta varmaankin kaikkein tyytyväisimpiä ovat italiaanot ja espanjoolat – kiitos suomalaiset, että annatte maille rahaa, kyllä me ostamme niillä teiltä tavaroita ja palveluksia!

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja (ps.)

Kajaani