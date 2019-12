Lukijan mielipide: Hän on veljeni – ihminen se on vihollinenkin

"He ain´t heavy, he is my brother" (Hän ei ole painava, hän on veljeni) laulaa englantilainen Hollies-yhtye laulussa vuodelta 1969.

Samanaikaisesti luen Yle:n uutissivulta Ristijärven Jokikylän metsässä olevasta kaksikymmentäkaksi vuotiaana kuolleen Neuvostosotilaan haudasta, jota on hoitanut viisitoistavuotiaasta lähtien mies nimeltä Vilho Konttinen yli kahdeksankymmenen vuoden ajan.

Nyt iän ollessa yli yhdeksänkymmentä, tytär jatkaa tätä ainutlaatuista tehtävää.

Tällaisen teon edessä on kumarrettava syvään. Siinä on mies, jonka sydän edustaa inhimillisyyttä komeimmillaan: Ihminen se on vihollinenkin.

Nuori sotilaslentäjä jonka ei olisi pitänyt olla Kainuun korpien yllä, mutta valheellisen informaation pakottamana hän kohtasi kohtalonsa Ristijärven taivaalla 26.02.1940 koneen rajähdettyä ennen tehtävän suorittamista. Ruumiin levinneet osat koottiin ja haudattiin Jokikylän kuusten suojaan.

Sodan mielettömyyden hulluus on nykyihmiselle vieras ajatus.

Sodasta ei ole tuntemusta muuta kuin pelikonsolien, television ja Hollywoodin elokuvien kaupunkisotien kautta, jotka on helppo käydä ilman fyysistä verenvuodatusta selkälihaksia muotoilevien nahkatuolien turvin ja se, jos mikä vääristää ajatusmaailman, mutta tuottaa pelien suunnittelijoille hyvät osingot.

Rahaa palaa ja ainoa tuskainen parahdus kuuluu hävityn sodan loppukaneettina: Äly hoi älä jätä!

Sodan kokeneet tietävät, mikä kiirastuli se on, eivätkä voi ymmärtää sen ihannoimista millään muotoa.

Kainuun korpimaisemassa kiirastulesta on konkreettinen muistutus.

Tummat kuuset ryhdikkäinä maisemassa ympäröivät rajantakaisen nuoren sotilaan haudan koskettaessaan vieressä olevan oksia kuin tarttuen kiinni ystävän käteen.

Kesän helteet, talven viimat ja kaamoksen pimeyden ne seisovat vieretysten aikamatkaa sieltä minne ei ole paluuta.

Oksisto laulaa kehtolaulua nuorelle miehelle, mutta myös meille.

"Tie on pitkä monine kääntymyksineen ja johtaa kukaties minne. Mutta olen tarpeeksi vahva kantamaan häntä, sillä hän ei kuormita minua ja jos ollenkaan olen kuormitettu, olen sitä surusta, miksi kenenkään sydäntä ei täytä rakkauden ilo ja miksi emme jakaisi sitä toisille matkalla sieltä minne ei ole paluuta. Hän ei ole painava kannettavaksi, sillä hän on veljeni."

Tällaista sanomaa viestittää Kainuun Ristijärven Vilho Konttinen esimerkillään aikana, jolloin väkivalta ja sota on edelleenkin ainoa vaihtoehto lähimmäisyyteen ja veljeyteen maailmassa.

Markku Heikkinen