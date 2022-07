Lukijan mielipide: Hanhikivi tulennäyttäjäksi

Ihmiskunnan kantavin käyttövoima on energia, johon sisältyy myös ravinto. Sähköntarve kasvaa globaalisti, mutta samalla ilmastonmuutos pitää pysäyttää. Miten Suomessa kyetään turvaamaan tämä yhteiskuntaa kantavan voimajalan kehitys?

Energiaviranomaisten ja yritysten yhteistyöllä maahamme on luotu omintakeinen energiapolitiikka. Suomessa on käytössä neljä ydinvoimalayksikköä, joiden osuus Suomen sähköntuotannosta oli vuonna 2016 noin 34 prosenttia. Lisäksi ainoana maailmassa peruskallioomme on louhittu käytetyn ydinpolttoaineen varastot.

Ydinjätteelle on kehitteillä uusi teknologia, jolloin jäte voidaan tiivistää uusiokäyttöön luonnonuraania rikkaammaksi raaka-aineeksi.

Olkiluoto 3:n piti olla näyttö eurooppalaisesta ydinenergiaosaamisesta, mutta osoittautui farssiksi, koska toimintavarmuus on edelleen kysymysmerkki.

Surkeaksi muodostui myös Fennovoiman yhteistyö venäläisten kanssa Hanhikiveen suunnitellussa voimalahankkeessa. On ironiaa, että maamme ainoat toimintavarmat jo ikääntyneet ydinvoimalat ovat Loviisan venäläiset ydinreaktorit täydennettynä suomalaisella turvateknologialla.

Hanhikiven fissioon perustuva jätettä tuottava voimalahanke olisi muutettavissa fuusioenergiaa tuottavaksi ehtymättömäksi voimalahankkeeksi. Ranskassa on vuonna 2006 aloitettu fuusioreaktorin rakentaminen, jossa kaksi kevyttä yhdintä yhdistäen synnytetään raskaampi ydin. Tällöin prosessissa vapautuu valtava määrä päästötöntä lämpöenergiaa sähkön tuotantoon. Voimalan on määrä käynnistyä vuoteen 2035 mennessä.

Jos Hanhikiven voimalahanke muutettaisiin fuusioperustaiseksi, niin sen toteutuessa Suomi nousisi energian tuottajien globaaliin kärkikastiin.

Tuskinpa voimalan rakennusaika ylittäisi Olkiluoto 3:een tuhrautuvaa kokonaisaikaa!

Aulis Korhonen

Sotkamo