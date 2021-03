Lukijan mielipide: Hävittäjät ja Suomi

Suomi on hankkimassa hävittäjiä ilmapuolustuksensa vahvistamiseen. Hävittäjiä on lennätetty eri valmistajien taholta ja vertailu niiden suorituskykyä. Mutta niiden poliittisista kytkennöistä ei ole kirjoitettu tai pohdiskeltu tarpeeksi. Kauppapoliittisesti on keskusteltu niiden tuomasta rahallisesta ja taloudellisesta hyödystä.

Ruotsin kanssa meillä on puolustusyhteistyötä, joka on tiivistynyt valtiollisella tasolla aika pitkälle, ja Ruotsi on tarjonnut meille yhteistyökuviota Gripen-hävittäjistä. Meillä on Ruotsin kanssa aika pitkälle kehitetty sotilaallinen yhteistyö, joten Gripen-hävittäjä olisi Suomen kannalta varteen otettava vaihtoehto.

Kumpikin on sotilasliittoon kuulumaton valtio ja koko Itämeren kannalta tasapainottava tekijä. Taloudellisesti Ruotsin kanssa tehty yhteistyö tuottaisi parhaan mahdollisen tuloksen. Ulkopoliittinen vaikutus koko pohjolan alueelle olisi rauhoittava ja tasapainoa luova.

Hävittäjien hinnoissa varmaankin ruotsalaisten kanssa päästäisiin kohtuulliseen tulokseen ja huoltovarmuus olisi turvattu. Historiallisesti yhteistyö ruotsalaisten kanssa ei ole ollut vakuuttavaa, mutta ajan tuomat paineet ja maailman muuttuminen ovat luoneet maillemme yhteistyökyvykkyyttä. Me emme ole enää Ruotsin maakunta vaan tasavertainen kumppani.

Timo Laatikainen

Sotkamo