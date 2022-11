Lukijan mielipide: Henkilökohtaista pankkipalvelua on tarjolla

Kainuun Sanomien kolumnin (27.10.) ja viestien innoittamana tahdon muistuttaa, että monipuolista ja laaja-alaista henkilökohtaista pankkipalvelua löytyy Kajaanista edelleen.

Kainuun Osuuspankin pääkonttorissa Kajaanissa työskentelee jatkuvasti lähes 40 pankkiammattilaista ja me kaikki olemme töissä asiakkaitamme varten. Meillä on myös ajanmukaiset, vastikään saneeratut toimitilat, joissa asiakkaiden on hyvä käydä ja työntekijöidemme hyvä työskennellä.

Henkilökohtaista pankkipalvelua löytyy viitenä päivänä viikossa, ja palveluajat ovat asiakastarpeiden mukaan joustavat. Pääkonttorin ovetkin ovat avoinna pitkän päivän. Kassapalvelut toimivat myös viitenä päivänä viikossa aamupäivisin. Pankin aukioloaikoina infossa tulijaa tervehtii ihminen.

Tuotamme ja toteutamme pankkipalveluita asiakkaiden toivomalla tavalla. Valtaosa päivittäisistä pankkiasioista hoidetaan nykyisin korteilla ja sähköisesti verkkopankissa ja mobiililla. Myös laina-asioissa sähköinen asiointi on vallitsevaa. Meiltä löytyy kuitenkin aina, asiassa kuin asiassa, mahdollisuus asioida henkilökohtaisesti konttorissa. Laskun maksu onnistuu tiskillä joka päivä ja laina-asian saa hoidettua ilman omaa tietokonetta.

Asiantuntijoidemme tavoittamiseksi suorat puhelinnumerot löytyvät verkkopankin sivuilta.

Yhtä kattavat pankkipalvelut lähes yhtä kattavin palveluajoin, ja myös henkilökohtaisesti, ovat tarjolla myös Kainuun Osuuspankin Sotkamon konttorissa.

Pankkiala on hyvin kilpailtua, ja kaikissa toimissamme pyrimme riittävään tehokkuuteen. Tällä varmistamme kaikkien palveluidemme kilpailukykyisen hinnoittelun. Ja sen, että kainuulainen saa pankkipalvelunsa yhtä edullisesti kuin rintamaidenkin asukas.

Teuvo Perätalo

toimitusjohtaja

Kainuun Osuuspankki