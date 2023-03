Lukijan mielipide: Hoitopaikkojen ja palveluiden sijaan hallintotehtävät syyniin

Kainuulaisilla on hätä palvelujen saatavuudesta eri puolilla Kainuuta. Vastaan on tullut useita tapauksia, joissa jopa potilasturvallisuus on ollut vaarassa. Kainuu ei mielestäni tarvitse nyt monimutkaista integraatiota, vaan suoraviivaisesti palveluita ja toimivaa johtamista.

Hoitopaikkoja ei pidä nyt karsia, kun väestö vanhenee. Päinvastoin, terveyskeskussairaaloiden vuodeosastot ja ikäihmisten hoitokotipaikat on säilytettävä tasaisesti eri puolilla Kainuuta. Myös työntekijöille on annettava pitkäaikainen varmuus työpaikastaan.

Kainuu menettää joka kerta työntekijöitä, kun aloitetaan keskustelu hoitopaikkojen vähentämisestä. Työntekijät jättävät Kainuun ja siirtyvät toisiin maakuntiin. Tähän meillä ei yksinkertaisesti ole varaa eikä siinä ole mitään järkeä, kun hoidon tarve väestön ikääntyessä kasvaa.

Kainuun hyvinvointialueen tulee luoda palvelujen järjestämissuunnitelma niin, että siinä aidosti pidetään välttämättömiä palveluja ja yksiköitä eri puolilla Kainuuta.

Johtamisjärjestelmässä on purettava Kajaaniin keskushallintoon nouseva päätösten suppilointi. Paikallisissa yksiköissä on oltava valtuuksia tehdä riittävät päätökset hoitotoimenpiteistä.

Kainuun hallintokokeilun ja soten aikana paisuneet hallinnolliset päällikköpaikat ja johtajapaikat on otettava tarkasteluun. Hallinnollisten tehtävien sijaan tarvitaan käytännön tekijöitä eri puolille Kainuuta.

Jokaisessa organisaatiossa on tapana, että hallinnollisilla tehtävillä työllistetään toinen toisiaan eikä tehtävistä aina löydy suoraa kosketuspintaa asiakkaaseen.

Yhden johtajan vuosikustannus sivukuluineen on helposti 150 000 euroa, joten hoitopaikkojen karsintaan ei ole syytä, jos uusia johtajien pestejä syntyy liukuhihnalta. Ensin pitää perata hallinnolliset tehtävät ennen kuin aletaan leikkaamaan palveluita.

Sami Kilpeläinen

aluevaltuutettu

eduskuntavaaliehdokas (kd.)

Sotkamo