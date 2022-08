Lukijan mielipide: Huolehtiiko laki metsästäjien oikeuksista?

Metsästäjäliitto kertoi 8.8. julkaisemassaan artikkelissa syksyn karhujahdin olevan suurelta osin uhattuna. Suomen Riistakeskus myönsi tälle syksylle Kainuuseen 25 poikkeuslupaa karhulle. Poikkeusluvista on äskettäin valitettu hallinto-oikeuksiin.

Valitukset koskevat 18:aa Kainuuseen myönnetyistä luvista. Koko Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolelle on myönnetty karhulle 197 poikkeuslupaa, joista valitukset koskevat 111:ta poikkeuslupaa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) totesi 2022 tekemässään päätöksessä Varsinais-Suomeen myönnetyn ilveksen poikkeusluvan laittomaksi vedoten riittämättömiin perusteluihin.

Tämän päätöksen vaikutukset heijastuvat ennakkotapauksen tavoin luontodirektiivin liitteessä IV (tiukan suojelun lait) oleviin suurpetojemme (karhu, ilves, susi) kannanhoidollisen metsästyksen lupien perusteluihin.

Kestävän käytön mukainen metsästys ja lajin kannanhoito ei ole KHO:n tulkinnan mukaan enää hyväksyttävä ja riittävä peruste.

Millä perusteilla ja kuinka riista- ja petokantoja tulisi hoitaa?

KHO:n päätös on epäluottamuslause Suomen Riistakeskukselle, riistanhoitoyhdistyksille ja metsästäjille. Nämä yhdessä muodostavat parhaan mahdollisen asiantuntija- ja tutkimusorganisaation.

Petokantoja on hoidettu nykyisin menetelmin erittäin hyvin. Tietoa on saatavilla koko ajan enemmän ja se on aiempaa laadukkaampaa. Kannat ovat kasvaneet kohtalaisen korkealle, mutta niin, etteivät ne pääse lisääntymään haitallisen suuriksi.

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi viime viikolla, kuinka susi tappoi 9-vuotiaan uimassa olleen pojan Venäjällä.

Toivottavasti Suomessa näihin asioihin ei havahduta kokemuspohjaisesti ja pystymme luottamaan Suomen Riistakeskuksen tekemään pyynti- ja poikkeuslupien käsittelyyn.

"Laki suojaa valittajaa, mutta suojaako laki metsästäjän oikeuksia?"

Laki suojaa valittajaa, mutta suojaako laki metsästäjän oikeuksia? Voiko olla oikein, että pelkästään tekemällä valitus saadaan metsästys tehtyä mahdottomaksi?

Toivottavasti hallinto-oikeudet käyttävät myös maalaisjärkeä, ennen kuin asettavat poikkeuslupia toimeenpanokieltoon. Kielto estäisi käytännössä kyseisten lupien käytön kuluvana syksynä, koska hallinto-oikeuskäsittelyt kestävät kuukausista jopa vuosiin.

On vahvasti oikeustajun vastaista, että pelkän valituksen tekeminen riittää vesittämään koko jahdin, täysin riippumatta siitä, onko valitus sitten aiheellinen tai ei.

Se on ainakin selvää, että valitusprosesseja on kehitettävä, ettei tällaista tilannetta pääse jatkossa syntymään. Hallituksen on ryhdyttävä pikaisiin toimiin, että suurpetomme karhu, ilves ja susi siirretään luontodirektiivissä liitteestä IV liitteeseen V metsästettävät lajit.

Haasteista huolimatta mukavaa jahti-, marjastus- ja sienestyskautta kaikille kainuulaisille.

Eräterveisin,

Jyri Saastamoinen, Kainuun Kokoomus, eduskuntavaaliehdokas

Sami Mähönen, Sotkamon Kokoomus