Lukijan mielipide: Hyödylliset idiootit

Leninin aikoinaan lanseeraama otsikon termi tarkoittaa hyväuskoista tai naiivia ihmistä, joka tiedostamattaan levittää propagandaa, jonka merkitystä ei itsekään oikein ymmärrä. Hyödyllinen idiootti uskoo toimivansa moraalisesti oikein, vaikka tosiasiassa hänet on vain saatu houkuteltua kehumaan ja ylläpitämään huonon hallinnon korruptoituneita valtarakenteita.

Aika kauas reaalimaailmasta on karattukin, kun valtakunnan talousarviosta käytetään nimitystä ’’ilmastobudjetti’’. Tuollainen ilmaisu antaa harhaisen kuvan, että kokonaisen valtion talousarvio voidaan pistää palvelemaan yhtä ainoaa tarkoitusta; maapallon ilmaston pelastamista. Se taas on yhtä järkevää, kuin velaksi hankitulla timanttiporalla 10 mm:n reiän poraaminen häkää täynnä olevan seurojentalon seinään. Sitten uskoteltaisiin, että kohta se henki tupaillassa taas kulkee!

Toinen harhautus, jota nyt viljellään, on ’’110 miljoonan euron työllisyystoimet’’. Lottokansasta summa tuntuu suurelta, mutta asian koon voi suhteuttaa näinkin: Valtion velka tällä hetkellä on 130 miljardia (130 000 000 000) euroa. Tuosta velastamme 110 miljoonaa euroa on 0,08 prosenttia. Siitäkin päättäjämme ovat vielä valmiita tinkimään ’’koska nyt ei ole oikea aika’’.

Milloin sitten on oikea aika, jos ei nyt, kun maassa on samaan aikaan paljon työttömiä ja kova työvoimapula, eli vene vuotaa sekä keulasta että perästä?

Jopa keskustapuolue on lähtenyt otsikossa mainittujen tahojen takuumieheksi. Ei voi muuta kuin ihmetellä miten alas voi gallupkiimassa vajota!

Martti Niemi

Kajaani