Lukijan mielipide: Hyvin suunniteltu vegaaniruoka edistää terveyttä

Kajaanin kaupungissa on päätetty kokeilla vegaaniruoan tarjoamista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa (Kainuun Sanomat 6.10.). Päätös on hyvä, mutta se on herättänyt joissakin myös huolta vegaaniruoan terveysvaikutuksista ja kustannusten noususta.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja THL:n vuonna 2016 julkaisemissa lasten ravitsemussuosituksissa todetaan, että huolellisesti koostettu vegaaniruokavalio sopii myös lapsille. Vuonna 2017 uusittiin kouluruokasuositus ja sen mukaan terveyttä edistävä kasviruokavalio voidaan koostaa myös vegaanisena. Vegaaniruokaan suhtaudutaan myönteisesti myös varhaiskasvatuksen ruokasuosituksessa (2018). Kaikista näistä suosituksista löytyvät vegaanin lautasmalli ja ohjeet vegaaniruoan toteuttamiseen.

Vegaaniruokavaliota täydennetään B12-vitamiinilla, D-vitamiinilla ja jodilla. Ravintolisistä huolehtiminen on aina kodin, ei koulun tai päiväkodin vastuulla – aivan samoin, kuin sekasyöjillekin suositeltu D-vitamiinilisä. Näitä ravintoaineita lisätään myös esimerkiksi kasvimaitoihin.

Ravitsemussuositukset kannustavat kaikkia vähentämään punaisen lihan käyttöä ja käyttämään sen sijaan palkokasveja proteiinin lähteenä. Osa kasviproteiineista on kalliimpia, esimerkiksi tofu, nyhtökaura, härkis ja pähkinät. Edullisempia vaihtoehtoja ovat pavut, herneet, linssit ja soijatuotteista vaikkapa soijarouhe ja -suikaleet.

Eettisistä syistä vegaaniruoan valinneet perheet ovat usein sitoutuneita ruokavalioon ja ottaneet hyvin selvää ravitsemusasioista. Useimmille ei ole mikään vaihtoehto se, että he alkaisivat syödä eläinkunnan tuotteita.

Toivon että vegaaniruoka jää kokeilun jälkeen pysyväksi vaihtoehdoksi. Vegaaniruoka on paitsi ilmastoystävällinen, myös terveellinen valinta. On tärkeää, että vegaanilapset saavat päiväkodissa ja koulussa ruokaa asuinpaikasta riippumatta.

Johanna Kaipiainen

ETM

laillistettu ravitsemusterapeutti

Helsinki