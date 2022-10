Lukijan mielipide: Hyvinvoinnin kakku

Elämä on kuin taikina, se voi kohota pienistä asioista. Kuten suomalla hymyn toiselle aamuisin.

Miten maailman saisi paremmaksi? Jakamalla hyvää sydämestä sydämeen vaikka vain pieninä murusina, rakkautta taikka ystävällisyyttä. Käsi kädessä huomiseen.

Olemme kaikki yhtä, usein ihmiselle on itsestään selvää olla onnellinen ja pidetty. On myös olemassa ihmisiä, jotka valvovat yöt ikävöiden edes pientä onnen siementä elämäänsä. Köyhäkin ja vähäosainenkin on ihminen. Leivotaan yhdessä se kuuluisa hyvinvoinninkakku, josta jokainen saa oman osansa eikä jää yksin asioiden kanssa.

Jauhona taikinassa voisi toimia sopu, ja hiivana erilaisuuden ymmärtäminen. Tuo taikina voi yhteen hiileen puhaltamalla nousta todella korkealle, ja sieltä korkeuksista voimme yhdessä nähdä totuuden ja mitä pitäisi muuttaa parempaan suuntaan, jotta kaikilla olisi hyvä olla.

Mika Lukkari

Kajaani