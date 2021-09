Lukijan mielipide: Hyvinvointialueet ja maakuntavero

Perussuomalaisten Kainuun piirin hallitus otti jo vuonna 2010 kantaa Kainuun hallintomalliin sekä mahdolliseen maakuntaveroasiaan.

Jo silloin piirihallituksen kanta oli, että maakuntahallinto ei saa johtaa Kainuun maakunnan eri osien eriarvoistumiseen ja mahdollisuutta siirtyä maakuntaverotukseen ei tule sallia.

Nyt vastaava kannanotto on enemmän kuin ajankohtainen. Toivon, että viimeistään piirin syyskokous ottaa selkeän kannan tulevaan Kainuun hyvinvointialueeseen, sen tavoitteisiin ja linjaan sekä myös mahdolliseen maakuntaveroon.

Minun mielestäni tulevan Kainuun hyvinvointialueen toimijoiden tulee lähteä siitä lähtökohdasta, että koko Kainuun aluetta on kohdeltava tasapuolisesti ja tärkeät sote-palvelut on säilytettävä perimmäisiä sopukoita myöten. Piirikokouksen linjaus on tärkeä jo siksikin, että tulevat PS:n aluevaltuutetut ovat tietoisia Perussuomalaisten Kainuun piirin kannasta näihin tärkeisiin asioihin. Aluevaalithan ovat 23.1.2022.

Maakuntavero on vahingollinen juuri tällaisille alueille kuin Kainuu on.

Ymmärrän oikein hyvin sen, että rintamaiden edustajat ajavat maakuntaveroa, koska se suosii niitä.

Paras ja tasapuolisin rahoitusmalli on se, että tulevakin sote rahoitetaan valtion yhteisestä kukkarosta, jolloin palvelut pystytään säilyttämään koko maassa tasavertaisina eikä mikään alue ajaudu rahoituskriisiin.

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja (ps.)

Kajaani