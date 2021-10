Onko tulossa organisatorinen uusi luomus vai Pyrhoksen voitto eli mitätön voitto liian suurin uhrauksin?

Meistä moni miettii tulevia uudistuksia hyvinvointialueilla. Suomeen on on perustettu 21 uutta hyvinvointialuetta poikkeuksena Helsinki erityispiirteineen.

Tehtävät keskittyvät pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon hoitamiseen sekä alati tärkeään pelastustoimeen.

Hallinnollisten uudistusten pitää pyrkiä kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitämiseen entistä tehokkaammin ja tuloksellisemmin.

Organisaatiot, olivatpa ne sitten uusia tai vanhoja, elävät vain ulkoisten sidosryhmiensä tarpeita varten, ei itsensä olemassaolon tähden. Hyvinvointialueiden on tehtävä parempaa palvelua alueiden ihmisille.

Alueet ja kunnat hoitavat nytkin miltei kaiken tarpeellisen ja pyrkivät parhaimpaan. Voimat eivät kuitenkaan riitä.

Uudet hyvinvointialueet ja niiden budjetit on resurssoitava siten, että hoitovelkaa ei synny, ja jonot saadaan purettua. Tärkeintä toki on se, että palvelun tuottavat sairaanhoitajat, lääkärit, lähihoitajat ja pelastustoimen henkilöstö voivat hyvin työssään ja jaksavat vastuunsa hoitaa. Se on ensisijainen asia.

Henkilöstö on avainasemassa. Työtyytyväisyys ja työssäjaksaminen ovat avainkysymyksiä. Ei ole laadukkaita palveluita, jos ei ole hyvinvoivaa henkilöstöä. Nuorempien työntekijöiden osalta on muistettava myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteista.

Henkilöstön osalta voi huolehtia jo etukäteen kaikista haasteista, mitä uuteen organisaatioon tulee. Siellä tulee olemaan työkaveri ehkä toisesta kunnasta jne.

On avautumisen aika. Rohkeimmat ja sosiaalisilla taidoilla varustetut ovat voittajia.

Muutama vinkki, joita olen hallinnon ja hallintotieteilijän näkökulmasta miettinyt, ovat avoin ja rohkea vuoropuhelu sekä vuorovaikutus eri toimijoiden kesken uudessa organisaatiossa ja eri tasoilla. Erityisen tärkeää on myös työpaikkatasolla henkilöjohtaminen. Se tuo esimiehille paljon haasteita.

Esimiehet osaavat tutkitun tiedon perusteella Suomessa substanssijohtamisen eli asiajohtamisen mutta se johtamisen toinen puoli voi jäädä unholaan ja retuperälle. Se on ihmisten johtaminen substanssin lisäksi. Kersanttikomento ei riitä enää.

Hyvinvointialueiden ei tule lisätä byrokratiaa ja hallinnon tasoja eikä esimiehiä. Uuden organisaation on oltava energinen ja muuntautumiskykyinen ympäristön haasteita ajatellen ja niitä tarkasti kuullen.

Monet meistä puhhuu vielä että tullooko ne maakuntavaalit milloin ja ovatko ne sama asia kuin hyvinvointialuevaalit?

Maakuntavaaleja ei ole enää siinä mielin kuin joskus puhuttiin. Nyt on hyvinvointialuevaalit. Niissä päätetään alueiden palveluista eikä enää yhden kunnan tasolla.

On aika puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Uusilla hyvinvointialueilla ei ole verotusoikeutta vain oikeus vähäriskiseen liiketoimintaan. Kainuu voikoon hyvin!

Kari Seppälä

aluevaaliehdokas (sd)

Kajaani