Diabetes on hyvin yleinen kansansairaus, jonka riittämätön hoito aiheuttaa lisäsairauksia. Näitä ovat muun muassa sydän- ja verisuonisairaudet, jalka- ja näköongelmat, munuaissairaus ja masennus.

Kainuussa diabetesarkea elää noin 6400 henkilöä. Koska diabeetikoita on paljon, ovat myös sairauden aiheuttamat kustannukset suuret. Ainoa keino hallita kustannuksia on pyrkiä ehkäisemään tyypin 2 diabetes aina, kun se on mahdollista, ja hoitaa diagnosoitua diabetesta heti alusta alkaen hyvin.

Toimivalla perushoidolla on hyvin korkea tuotto. Se säästää diabeteksen lisäsairauksista johtuvia kalliita erikoissairaanhoidon kuluja ja ehkäisee työkyvyn heikentymisestä tai työkyvyttömyydestä johtuvia miljardiluokan tuottavuuskustannuksia. Nämä kustannukset tekevät loven sekä kuntien, hyvinvointialueiden että valtion pussiin.

Tuoreen jäsenkyselymme perusteella diabeteksen hoidon toteutuminen Kainuussa jättää valitettavasti toivomisen varaa. Hyvä perushoito tarkoittaa säännöllistä pääsyä diabeteshoitajan ja -lääkärin vastaanotolle, ohjausta ja neuvontaa sairauden kanssa elämiseen, riittävää määrää hoitotarvikkeita ja hoitoteknologiaa omahoidon tueksi ja myös psyykkistä tukea jaksamiseen.

Sekä paikalliset diabetesyhdistykset että valtakunnallinen keskusjärjestö Suomen Diabetesliitto ry ovat saaneet huolestuneita yhteydenottoja diabeetikoilta eri puolilta Kainuun maakuntaa. Diabeetikot ja heidän läheisensä ovat kertoneet ongelmista hoitoon pääsyssä ja hoidon jatkuvuudessa. Vaikka alueemme diabeetikot ovat tyytyväisiä hoitotarvikkeiden saatavuuteen, yksin välineet eivät riitä diabeteksen hyvään hoitoon päivästä ja vuodesta toiseen.

Hyvästä terveydestä on muotoutunut parin viime vuoden aikana yhteiskunnassamme itseisarvo, jota keskivertokansalainen arvostaa aiempaa enemmän. Voisiko riittävän ja asianmukaisen panostamisen uuden hyvinvointialueen terveyspalveluiden järjestämiseen nähdä potentiaalisena vetovoimatekijänä Kainuulle?

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintaansa on kreivin aika varata tarvittavat resurssit diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tulevien päättäjien tulee ottaa diabeteshaaste vakavasti. Aluevaltuustoihin pyrkivien kannattaa asettaa kakkostyypin diabeteksen ehkäisy toiminnan perustaksi, keskittää vaativa diabeteshoito osaamiskeskuksiin ja -verkostoihin, huolehtia tehokkaasta hoidonohjauksesta, turvata oikea-aikainen hoito kaikille sekä jatkaa hyvän hoidon edellytysten turvaamista hoitotarvikejakelun toimivuuden ja laadun varmistamisen kautta.

Jos nyt tehdään fiksuja päätöksiä ja varataan diabeteksen hoitoon riittävät resurssit, poimitaan tulevina vuosina miljoonien säästöjä ja luodaan näkyvää hyvinvointia alueellamme. Hyviä tarjouksia tulee eteen harvakseltaan, mutta tämä on sellainen!

Anja Kemppainen

puheenjohtaja

Saija Ihalainen

varapuheenjohtaja

Kajaanin Seudun Diabetesyhdistys ry