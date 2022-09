Lukijan mielipide: Itäraja kiinni ja heti!

19.9.2022 alkaen Suomi on ainoa maa EU:ssa, jonka kautta venäläiset pääsevät turistiviisumilla EU-alueelle. Tämä on häpeällinen tilanne, me päästämme tänne venäläisiä juhlimaan ja shoppailemaan samaan aikaan, kun Venäjä tekee sotarikoksia Ukrainassa. On käsittämätöntä, että meille kerrotaan maamme hallituksen suunnasta itärajan sulkemisen olevan mahdotonta.

Pakotteiden täytyy tuntua myös tavallisten venäläisten elämässä. Iso osa maahan tulevista venäläisistä ei ole kuitenkaan tavallisia kansalaisia, vaan varakasta eliittiä, joilla on rahaa reilusti.

Suomen kautta lennetään bilettämään muualle Eurooppaan. Helsingin lentoaseman parkki täyttyy toinen toistaan hienommista autoista. Rajan sulkeminen on myös turvallisuuskysymys. On selvää, etteivät kaikki turistit tule tänne länsitavaran perässä. Sotaa käyvän maan turisteihin ei pidä suhtautua liian sinisilmäisesti.

Sanna Marin sanoi viime viikolla EU-parlamentissa: "Pakotteiden on näyttävä myös tavallisten venäläisten arjessa. Ei ole oikein, että samalla kun Venäjä tappaa Ukrainassa siviilejä, venäläiset turistit matkustavat vapaasti Euroopassa".

Marin kertoi viime viikon kyselytunnilla, että toivoo EU:n tekevän yhteispäätöksiä. Suomen hallitus on nyt Euroopan viimeinen heikko lenkki, joka ei ole estänyt tätä turistivirtaa. Muissa EU:n rajavaltioissa tähän on pystytty.

Jos hallituksestamme ei löydy tahtoa ja kyvykkyyttä tämän pysäyttämiseen, niin ainahan sitä voi siirtää päättäjän nuijan sellaiselle taholle, että onnistuu.

Jyri Saastamoinen

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Paltamo