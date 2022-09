Lukijan mielipide: Jääviys ja vaalikelpoisuus Kainuun hyvinvointialueella

Meillä Suomessa on toiminut kiitettävän hyvin kuntasektorilla luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuden ja jääviyden valvonta, mihin tehtävään itse kukin voi tulla valituksi. Kainuussa hyvinvointialueen perustamisen yhteydessä nämä sivuutettiin täysin.

Kuningasajatus oli ja on, että hyvinvointialueella on yksi ainut tehtävä: Huolehtia kansalaistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Se olisi koko strategian perusta.

Tästä johtuen kaikki alistettiin hallituksen toimivallan alle toisin kuin kunnissa, missä on useita toisistaan erillään olevia toimialueita, jolloin on perusteltua alistaa toimialueita lautakuntien alle, esimerkiksi Kajaanissa opetus sivistyslautakunnan joudettavaksi.

Kainuun hyvinvointialueen lautakuntien merkitys jäi vain tulevaisuuden kehittämisen työkaluksi hallitukselle ilman mitään valtaa, eikä lautakunnille ole alistettu mitään organisaatiota.

Tästä seuraa suoraan Kainuun hyvinvointialueen hallituksen jäsenille se, ettei hyvinvointialueen työntekijä ole vaalikelpoinen hyvinvointialueen hallitukseen. Meillä on hyvinvointialueen hallituksessa jäseniä, jotka ovat nykyisen Kainuun soten palkkalistoilla ja siirtyvät vuoden vaihteessa liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Uusi hyvinvointialue on eri oikeushenkilö kuin Kainuun sote, minkä palkkalistoilla ko hallituksen jäsenet tällä hetkellä ovat. On moraalisesti demokratian ja kansan pilkkaamista ajatella, ettei vaalikelpoisuuslainsäädäntö tässä tapauksessa heitä koskisi ennen vuoden vaihdetta. Kyse on liiketoiminnan luovutuksesta.

Parhaillaan hyvinvointialueen hallitus on tekemässä kaikkein tärkeimpiä päätöksiä, millä on merkittävä vaikutus tulevaisuuteen.

Johtajasopimus tehtiin, siitä tuli surullinen lopputulema. Hallitus on valitsemassa vastuualueiden johtajia. Hallitus jatkaa valintaprosessia välittämättä siitä, ovatko hallituksen jäsenet vaalikelpoisia tehtäväänsä.

Jatkaakseen toimivaltaansa hyvinvointialueen hallitus ottaa itselleen aikalisää kuullakseen jonkun valtiovallan ministeriöltä kannanoton hallituksen jäsenten vaalikelpoisuuteen. Sitä ei ole kerrottu, kuka ja milloin valtiovallan taholta ottaisi jotain kantaa asiaan. Näin ehditään valita itselle sopivimmat johtajat, ennen kuin ero tulee. Onko tämä hyvinvointialueen edun mukaista?

Minulle on täysin tuntematon ajatus, että joku – en tiedä mistä ministeriöstä – voisi todeta muuta kuin mitä Suomen lakiin on kirjoitettu. Lakipykälät ovat selvää yksinkertaista tekstiä, ja niitä on noudatettu kunnallispolitiikassa tähän saakka. Muilla hyvinvointialueilla vaalikelpoisuudet ja jääviydet on pääsääntöisesti huomioitu jo valmisteluvaiheessa.

Hannu Suutari

aluevaltuutettu (kok.), Kainuun hyvinvointialue

