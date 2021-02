Lukijan mielipide: Joka kunta haluaa toimintakuntoisia kuntalaisia

Kuntavaalit pidetään 18. huhtikuuta. Kunnan olemassaolon tarkoitus ja samalla tärkein resurssi on toimintakykyiset kuntalaiset. Toimintakyky voi alentua esimerkiksi vamman, tapaturman tai sairauden vuoksi.

Toimintakyvyn palauttamisessa tai ylläpitämisessä tarvitaan kuntoutusta: fysio-, toiminta-, puhe-, psyko-, musiikki- tai ravitsemusterapiaa. Kuntoutunut ihmisen jaksaa tehdä työtä, yrittää, tai olla aktiivinen kuntalainen. Hoitamattomat mielenterveyden sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet aiheuttavat eniten ennenaikaista poistumista työelämästä.

Toimintakyky heikkenee, jos kuntalainen ei pääse ajoissa kuntoutukseen. Valitettava totuus kuntalaisen arjessa on, ettei maksusitoumuksia, palveluseteleitä taikka palvelutarpeen arviointia saa ilman aikaa ja vaivaa.

Kunnan tehtävänä on huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Valtuuston tehtävänä on vaatia, että kuntalaiset pääsevät kuntoutukseen ajoissa. Suhde terapeuttiin muodostuu usein tiiviiksi, joten tärkeää on myös, että asiakas voi valita kuntouttajansa, myös silloin kun palvelua rahoitetaan julkisista varoista.

Esitämme, että joka puolue ja ehdokas edistää kunnassaan kuntoutukseen panostamista palvelusetelillä, sekä neutraalilla ja nopealla ohjauksella moniammatillisiin kuntoutuspalveluihin.

Jokainen meistä tarvitsee kuntoutusta jossakin elämänsä vaiheessa. Tarvitsemisen hetkellä kuntoutujan voimat tulisi käyttää kuntoutumiseen, eikä sen odottamiseen tai vaatimiseen.

Satu Grekin

toiminnanjohtaja

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry