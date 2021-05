Lukijan mielipide: Kaikki tuki Euroopalle – ''Ihmettelen suuresti, miksi puolueeni Kokoomus päätti äänestää tyhjää''

Kiitän pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtamaa vihervasemmistolaista hallitusta Suomen viemisestä Euroopan talousunionin ytimeen. Tässä eivät ole onnistuneet aikaisemmat Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin (kok.) vetämät porvarijohtoiset hallitukset eikä myöskään Juha Sipilän (kesk.) porvarihallitus.

EU:n elvytys- ja tukipaketti johtaa pysyvään yhteiseen budjetointiin ja velanottoon, Euroopan talousunioniin. Tämän kertoi EKP:n entinen pääjohtaja Jean-Claude Trichet haastattelussaan ( Kauppalehti 16.4.. Myös Italian pääministerin, EKP:n entisen pääjohtajan Mario Draghin näkemys on sama. Saman epäilyn ovat esittäneet myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel hyväksyessään tukipaketin.

* * *

Perustuslakivaliokunnan päätös siitä, että elvytys- ja tukipaketti tarvitsee eduskunnassa 2/3 enemmistön, on aivan oikea. Koska kyseessä on EU:n perussopimusta laajentava päätös, tarvitaan kansallisissa päätöksentekoelimissä mahdollisimman laaja enemmistö, ja tämä on tärkeä viesti myös muille Euroopan maille.

* * *

Ihmettelen suuresti, miksi puolueeni Kokoomus puheenjohtajansa Petteri Orpon johdolla päätti äänestää elvytys- ja tukipakettiäänestyksessä tyhjää.

Vielä enemmän ihmettelen mm. oululaisen kansanedustaja Janne Heikkisen päätöstä äänestää tätä elvytyspakettia vastaan. Luettuani Heikkisen perustelut Twitteristä ei ihmettelystäni tule loppua.

Heikkisen takana edellisten eduskuntavaalien alla oli myös vankka tukiryhmä täällä Kainuussa. Tiesivätkö tukijat, mitä poliittista kantaa tukivat? EU:n elvytys- ja tukipaketin kaataminen johtaa kaaokseen ja ainakin Euroopan alueen talouskriisiin.

Kokoomuksen on tuettava kaikin voimin Euroopan poliittista ja taloudellista yhtenäisyyttä. Ei jätetä Euroopan Unionin kehittämistä puolitiehen.

Markku Rönty

lääketieteen lisensiaatti

Kajaani