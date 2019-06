Lukijan mielipide: Kainuun Etu on ylpeä ponnisteluiden tuloksista - supertietokoneen saaminen vaati vuosien työn

Uuden toimialan luominen Kainuuseen alkoi 21.9.2009.

Saatuani silloin vihjeen parhaan sijaintipaikan etsinnästä supertietokoneille, otin yhteyttä ystävääni opetusministeriön valtiosihteeriin Heljä Misukkaan asian tiimoilta.

Hän neuvoi olemaan yhteydessä valtion ja korkeakoulujen omistaman Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n CSC:n toimitusjohtajaan Kimmo Koskeen. Ilmeni, että viisi aluetta oli jo valittu ja niistä valittaisiin sijoituspaikaksi paras.

Pitkien vakuutteluiden jälkeen sain Kosken myöntymään siihen, että Pekka Palin CSC:ltä tulisi paikan päälle tutustumaan "Suomen parhaaseen sijoittumispaikkaan".

Tämän katselmuksen jälkeen Kajaani nostettiin sijaintipaikkaehdokkaiden listalle.

Tämän jälkeen alkoivat Kainuussa laajat taustaselvitykset. Kainuun Edun tehtävä oli koota tiedot ja tehdä tarjoukset CSC:n vaatimukset täyttäen.

Mappeja syntyi kymmenittäin ja työtä tehtiin tunteja säästämättä. Yhdessä kumppaneiden kanssa yhteensä 6 tarjousta tarkennuksineen CSC:lle.

Allekirjoittajina olivat Renforsin ranta, KPO ja Kainuun Etu Oy.

Tarjouksessa lupasimme, että Kainuuseen luodaan kansainvälinen ekosysteemi datakeskuksen toiminnan ympärille.

Tämän mahdollisti Kainuun liiton lupaus olla rahoittamassa tulevia kehittämishankkeita.

Tämä tehtävä ei ollut helppo ja Carl Wideman Kainuun Etu Oy:stä otti vastuun koota asiantuntijat ja hankkeistaa konkreettisesti kehitys. Keskeisiä hankkeita olivat Kajaani DC Cluster -hanke ja Digitice -hanke.

Tasan vuosi prosessin alkamisen jälkeen CSC teki sijoittautumispäätöksen Kainuuseen.

Tarjousprosessin aikana KPO löysi yhdestä supertietokonetarjoajasta kumppanin, ja Herman IT sai alkunsa. Siitä alkoi vuoden prosessi, jossa noin 60 tohtoria ja diplomi-insinööriä työsti käytännön järjestelyjen teknisiä yksityiskohtia.

Kunnianhimoiset datakeskusekosysteemin kehittämishankkeet ovat vaatineet jatkuvaa suunnittelua, konkreettisia neuvotteluita ja verkostojen rakentamista.

Tämän perustan pohjalle on mahdollisuus rakentaa onnistumisia kainuulaisille yrityksille.

Nerokasta toiminnallista ja rahallista lobbaamista yhdessä oli 2014 myös liikenneministeriöltä saadut koneet CSC:lle, jotka on nyt siirretty Kajaanin ammattikorkeakoulun käyttöön.

Tämä vahvistaa osaamista ja luo mahdollisuuksia ekosysteemin kehitykselle.

Tänä vuonna jo ilmoitettujen varmojen investointien määrä Kainuuseen on ollut erinomaista.

Aikaa CSC:n Kajaaniin tulosta uusien, todella suurien investointien realisoitumiseen on kulunut vuosia. Toki onnistumisia on ollut myös matkan varrella runsaasti. Työ on hyvin pitkäjänteistä. Ilman perusteellista pohjan valua rakentaminen ei olisi mahdollista kestävälle pohjalle.

Kiitämme ja onnittelemme erityisesti CSC:tä ja kaikkia muita kumppaneita vuosien varrella tehdystä erinomaisesta työstä ja onnistumisesta yhdessä uuden toimialan rakentamisessa Kainuuseen!