Lukijan mielipide: Kainuun lentomotti on purettu

Olen tyytyväinen kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkisen kantamaan huoleen Kajaanin lennoista (KS 28.9.). Heikkinen on kuitenkin valitettavasti lentojen päättymisen suhteen jälkijunassa.

Kokoomuksen edustaja on oikeassa siinä, että lennot palautetaan määräaikaisesti maaliskuuhun asti. Eivät lennot kuitenkaan siihen lopu. Valtio turvaa lennot Kajaaniin, Kokkolaan, Joensuuhun, Jyväskylään ja Kemiin aina vuoden 2021 loppuun asti. Heikkinen voi olla huolettomin mielin, hallitus turvaa Kainuun tilanteen, ettei lentomottia enää muodostu.

Joudun kuitenkin olemaan eri mieltä edustajakollega Heikkisen kanssa siitä, että kokoomus olisi "uskottavin" maakuntien elinvoiman ja koko Suomen puolustaja. Kokoomuksen ollessa pääministeripuolue 2011–2015 se lepsuili EU:n koheesiorahoituksessa. Aluerahojen jaossa käytetyistä kriteereistä harvan asutuksen painoarvo puolittui. Se oli kylmää kyytiä Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämiselle.

Samaan aikaan myös toimitettiin jättimäiset leikkaukset kuntien peruspalveluihin ja suoritettiin epäoikeudenmukainen valtionosuusuudistus, jossa rahaa hivutettiin maaseutukunnista Etelä-Suomen isoille kaupungeille. Tämän vuoksi Kainuussa kannetaan keskimääräistä suurempaa kunnallisveroprosenttia. Teollisuuden puolella kuljetustuki oltiin lakkauttamassa.

Kainuu tarvitsee laajat liikenneyhteydet. Kainuun saavutettavuutta lisätään. Lentoyhteyksien lisäksi Kainuu saa kauan odotetun yöjunayhteyden.

Tämän lisäksi on myös satsattava pienlentokenttätoimintaan. Lentoliikenne kehittyy ja lähitulevaisuudessa olisi mukava laskeutua sähkölentokoneiden kyyditsemänä Kainuun lentokentille. Lentoliikenteen lisäksi on muistutettava myös että tieverkosto on oltava kunnossa teollisuutemme vauhdin takaajana.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)Kuhmo