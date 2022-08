Lukijan mielipide: Kainuun prikaatin sisäilmaongelmat – totta vai tarua?

Jatkuvaa yskää, tukkoisuutta, kuumeilua, limaisuutta kurkussa, astmaa, silmä-, poskiontelo- ja välikorvantulehduksia. Näistä on varusmiesten arki Kainuun prikaatilla tehty.

Perusterve varusmies aloitti palveluksen Kainuun prikaatissa 4. heinäkuuta. Vajaan kahden vuorokauden kuluttua palveluksen aloittamisesta alkoivat selvät allergiaoireet: silmätulehdus, kurkkukipu, nenän tukkoisuus, yskä ja limaisuus kurkussa. Suuri osa varusmiehen tupakavereista alkoi myös oireilla, osa jo ensimmäisenä yönä. Kuuden viikon aikana varusmies on ollut kahdella antibioottikuurilla tulehdusoireiden takia. Oireet helpottavat aina loman aikana, mutta palaavat välittömästi kasarmilla.

Varusmies on sanonut prikaatin terveysasemalla epäilevänsä oireiden johtuvan kasarmin sisäilmasta. Terveydenhuollon ammattilaisten mukaan kyse on vain flunssasta. Outoa kyllä, varusmiehelle on määrätty flunssaan allergialääkkeet, joita tulee ottaa nelinkertainen määrä normaaliin annokseen verrattuna. Lääkärin pitäisi osata erottaa flunssa ja allergiaoireet toisistaan, varsinkin kun oireet palaavat toistuvasti kasarmilla.

Tällainen suhtautuminen varusmiesten kokemiin terveysongelmiin ei edesauta varusmiespalveluksen läpikäymistä, motivoi saati luo luottamusta esimiehiin tai ylipäätään koko organisaatioon. Osa joutuu siirtymään siviilipalvelukseen ja osa saa vapautuksen asepalveluksesta oireittensa takia. Ketä tämä palvelee? Ei ainakaan Suomen puolustusvoimia, itänaapurista en olisi ihan varma.

Kainuun prikaatilla varmasti tiedetään kasarmien sisäilmaongelmista ja siitä, että tapaukset eivät ole yksittäisiä. Kolme viikkoa varusmiespalveluksen alkamisen jälkeen, ainakin se komppania jossa varusmies palvelustaan suorittaa, vastasi sisäilmakyselyyn. Toivon, että kyselyn tulokset eivät ole päätyneet ö-mappiin.

Vuonna 2018 eduskunnalle on lähetetty avoin kysymys Kainuun prikaatin sisäilmaan liittyen. Kysymys tuskin on kummunnut ihan tyhjästä. Useissa päivälehdissä on uutisoitu viime vuosien aikana prikaatin sisäilmaongelmista.

Kasarmeja on kunnostettu vuosien aikana ja prikaatilla lienee edelleen myös sisäilmatyöryhmä. Väkiselläkin herää kysymys, onko heiltä jäänyt jotain huomaamatta? Miksi tilanne on eri toimista huolimatta se, että osa varusmiehistä saa jopa muutamassa tunnissa voimakkaita oireita kasarmeilla?

Kasarmit ovat varusmiesten koteja 24/7 koko palvelusajan. Vähimmäisvaatimus olisi, että näissä väliaikaisissa kodeissa voisi jokainen varusmies asua oireettomana ja turvallisesti. Viiden tähden hotelleja ei odota kukaan, terveet kasarmirakennukset riittää.

Valatilaisuudessa 6. elokuuta Kainuun prikaatikenraali sanoi puheessaan suurin piirtein näin: "Meitä kaikkia tarvitaan, jos tulee tiukka paikka". Oliko tämä pelkkää puhetta? Eivätkö yksittäiset varusmiehet olekaan teille tärkeitä?

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimettömänä varusmiehen yksityisyyden suojelemiseksi. i